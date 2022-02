Több gondot okoz a maszkviselés a gyerekeknek

A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik fontos kelléke a maszk, melynek hordása világszerte mindennapossá vált az elmúlt két évben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki meg is barátkozott ezzel az eszközzel, amely amellett, hogy kényelmetlen viselet, megnehezítheti például a szociális interakciókat is. Egy friss kutatás eredménye szerint a maszkok hordása a gyermekeknél megnehezíti az arcok felismerését, ami a tanulmányokat és a kapcsolatépítést is negatívan befolyásolhatja.

Miért ilyen megosztó még mindig a maszkviselés? A járvány kezdete óta a tudományos világ mindent megtesz azért, hogy tudatosítsa a lakosságban a maszkviselés fontosságát. Sokak szemében azonban a maszk nem a biztonságot, hanem a társadalmi megosztottságot jelképezi.

A társas interakciókat is negatívan befolyásolja

A mimika az egyik legfontosabb non-verbális kommunikációs forma, az arcizmok mozgásából rengeteg dolgot leolvashatunk tudatosan és tudat alatt egyaránt. Ezt a kommunikációs formát a maszkviselés szinte teljesen ellehetetleníti, hiszen az arc nagy részével együtt az érzelmeink egy része is takarásban marad miatta. Erez Freud, a York University adjunktusa szerint ezért is fontos vizsgálni, hogy a felnőttektől számos dolgot elleső gyerekek fejlődésére hogyan hat a közösségi térben rendszeresített maszkhasználat.

Nehezebben ismerik fel a maszkot viselő arcokat a gyerekek. Fotó: Getty Images

A York Egyetem és az izraeli Ben-Gurion Egyetem kutatói összesen 72, 6-14 év közötti gyermeket vontak be a tanulmányba. A résztvevőknek egy korábban már használt, arcmemóriát vizsgáló tesztet kellett elvégezniük, melybe maszkos, illetve maszk nélküli emberek képét keverték össze. Ismert embereket kellett ilyen módon azonosítaniuk, illetve párosítani kellett maszkot hordó, illetve anélkül fotózkodó emberek képeit.

Az eredmények szerint a gyerekek a felnőtteknél is rosszabbul ismerik fel a maszkkal eltakart arcokat. Átlagosan 20 százalékkal nehezebben azonosítottak egy adott személyt a maszkos fotója alapján, míg a felnőttek 15 százalékkal rontottak többet ezeken a teszteken. Kiderült az is, hogy a gyerekek máshogy ismerik fel a maszkot viselő embereket, és az arcok egésze helyett annak vonásaira fókuszálnak, ami tovább nehezíti az adott illető beazonosítását.

A kutatók attól tartanak, hogy a maszkok miatt a gyerekek nehezebben létesítenek kapcsolatot a környezetükkel, és akár a tanulmányaikra is negatív hatással lehet mindez. Emiatt további kutatásokat sürgetnek annak érdekében, hogy feltérképezzék a maszkviselés társadalmi és pszichológiai következményeit.