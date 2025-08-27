Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Tampont használsz? 5 hibát véthetsz, ami akár az életedbe is kerülhet

A tampon kényelmes és diszkrét, nem megfelelően használva azonban komoly veszélyt is hordozhat.

A tampont csak bizonyos szabályok betartásával használhatjuk biztonságosan. Mint ahogy arra a dobozán is figyelmeztetnek: a toxikus sokk szindróma (TSS) akár életveszélyes állapotot okozhat – írja a Bors.

A TSS egy ritka, de súlyos, akár halálos kimenetelű állapot, amelyet leggyakrabban a Staphylococcus aureus vagy a Streptococcus pyogenes baktérium okoz. Ijesztő, hogy a tünetek gyakran hirtelen jelentkeznek: magas láz, hidegrázás, hányás, hasmenés, izomfájdalom, szédülés, alacsony vérnyomás, sőt testszerte megjelenő piros kiütések. Néhány óra alatt sokkos állapot léphet fel, amely kezelés nélkül végzetes lehet.

Tampont fog egy fiatal női kéz.
A tamponnak sok előnye van, de csak ha jól használod! Fotó: Getty Images

A leggyakoribb hibák, amik bajt okozhatnak

  • Túl ritkán cseréled – A tampont átlagosan 4–6 óránként cseréld a menstruáció erősségétől függően! Ez erősebb vérzés esetén 2-4 órát, közepes vérzés esetén pedig 5-6 órát jelent.
  • Éjszakára is bent marad – Ha sokáig alszol, kelj fel időben cserélni, vagy használj inkább betétet, menstruációs kehelyt!
  • Nem figyelsz a higiéniára – Mosd meg a kezed minden felhelyezés és kivétel előtt!
  • Úszás, fürdőzés után is bent marad – Vizezés után rögtön cseréld ki!
  • Nem jó a méret – A túl erős nedvszívóképességű tampon növeli a betegség kialakulásának kockázatát, mert rendszerint hosszabb ideig bent marad. Mindig a lehető legkisebb nedvszívó erejű terméket válaszd, ami még elegendő a menstruációdhoz!

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +30 °C
Minimum: +11 °C

Száraz időre és sok napsütésre számíthatunk fátyol- és az északnyugati, északi tájakon gomolyfelhőkkel is. Ismét többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ma még viszonylag kibírható lesz a meleg, holnapra viszont már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Részletes adatok és előrejelzés
