Tampont használsz? 5 hibát véthetsz, ami akár az életedbe is kerülhet

A tampont csak bizonyos szabályok betartásával használhatjuk biztonságosan. Mint ahogy arra a dobozán is figyelmeztetnek: a toxikus sokk szindróma (TSS) akár életveszélyes állapotot okozhat – írja a Bors.

A TSS egy ritka, de súlyos, akár halálos kimenetelű állapot, amelyet leggyakrabban a Staphylococcus aureus vagy a Streptococcus pyogenes baktérium okoz. Ijesztő, hogy a tünetek gyakran hirtelen jelentkeznek: magas láz, hidegrázás, hányás, hasmenés, izomfájdalom, szédülés, alacsony vérnyomás, sőt testszerte megjelenő piros kiütések. Néhány óra alatt sokkos állapot léphet fel, amely kezelés nélkül végzetes lehet.

A tamponnak sok előnye van, de csak ha jól használod! Fotó: Getty Images

A leggyakoribb hibák, amik bajt okozhatnak

Túl ritkán cseréled – A tampont átlagosan 4–6 óránként cseréld a menstruáció erősségétől függően! Ez erősebb vérzés esetén 2-4 órát, közepes vérzés esetén pedig 5-6 órát jelent.

Éjszakára is bent marad – Ha sokáig alszol, kelj fel időben cserélni, vagy használj inkább betétet, menstruációs kehelyt!

Nem figyelsz a higiéniára – Mosd meg a kezed minden felhelyezés és kivétel előtt!

Úszás, fürdőzés után is bent marad – Vizezés után rögtön cseréld ki!