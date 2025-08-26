Aggasztó felfedezés a sült krumpliról: ha hetente háromszor eszed, már az is veszélyes

A Harvard Egyetem kutatói több mint négymillió ember étkezési szokásait és egészségügyi adatait elemezték egy új tanulmányukban. Mint azt a Well&fit írja, az így kapott eredmények igencsak kijózanítóak. Kimutatták ugyanis, hogy azok körében, akik legalább hetente három alkalommal ettek sült krumplit, több mint 20 százalékkal magasabb volt a 2-es típusú cukorbetegség előfordulása. Sőt, a heti ötöt meghaladó fogyasztási gyakoriság már 30 százalékot is meghaladó kockázatnövekedéssel volt összefüggésbe hozható.

A sült krumpli sokak kedvence, de érdemes csínján bánni vele. Fotó: Getty Images

A sült krumpli kockázatai

A probléma hátterében a sült krumpli magas keményítőtartalma, illetve ebből kifolyólag magas glikémiás indexe áll: evés után nagy kiugrást eredményez a vércukorszintben, ami egyáltalán nem előnyös. Ráadásul az olajban sütés következtében a zsír- és kalóriatartalma is meglehetősen robusztus, fokozva az elhízás és az inzulinrezisztencia, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása kockázatát. Valójában egy adag sült krumpliban közel annyi energia rejlik, mint amennyit egy átlagos étkezéssel kellene bevinnünk, miközben csupán köretként tálaljuk.

A kutatók összességében arra hívják fel a figyelmet, hogy a sült krumpli komolyabb egészségügyi rizikófaktor, mint azt sokan gondolnák. Éppen ezért érdemes csak alkalomszerűen fogyasztani. Nem magával a burgonyával van gond, sokkal inkább az elkészítési móddal, a bő olajban sütéssel. Ezzel szemben a héjában sült vagy főtt burgonya értékes tápanyagokat és rostokat tartalmaz magas zsír- és kalóriatartalom nélkül. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállított Okostányér ajánlása szerint a rendszeres burgonyafogyasztás is beilleszthető az egészséges étrendbe, de csak akkor, ha legfeljebb minden másnap kerül a tányérra.



