Sárgaság terjed a pozsonyi parlamentben, Szlovákia több pontján is felütötte a fejét

Illés Attila
Sárgaságos megbetegedést regisztráltak csütörtökön a pozsonyi parlamentben. Szlovákiában az elmúlt hetekben több településen is felütötte a fejét ez a fertőző betegség.

Kamil Sasko szlovák egészségügyi miniszter megerősítette, hogy a pozsonyi törvényhozás épületében felütötte a fejét a sárgaság, a tárcavezető egyúttal kijelentette, hogy urai a helyzetnek - írja az Infostart.

A parlamenti hivatal szerint azonnal kapcsolatba léptek a törvényhozásban dolgozó személyzettel, és bevezették a szükséges óvintézkedéseket, mihelyt tudomást szereztek a fertőzésről. Elhatárolódnak azoktól a kijelentésektől, melyek szerint a megbetegedést eltitkolták. „A járványügyi vizsgálat és a kontaktszemélyek ellenőrzése a regionális közegészségügyi hivatal feladata, mi teljes mértékben követjük a hivatal és a tiszti főorvos utasításait” – tették hozzá.

Pozsony, parlament
A pozsonyi parlament épülete. Fotó: Getty Images

Tibor Gaspar parlamenti alelnök szerint az egyetlen korlátozás, melyet a fertőzés kapcsán bevezettek, az étkezde bezárása volt, a bizottsági ülések viszont zavartalanul folytatódnak. A képviselőknek és a személyzetnek rendszeres és alapos kézmosást javasoltak, hogy megelőzzék a betegség terjedését.

A sárgaságot kiváltó Hepatitis A egy fertőző betegség, amely májgyulladást okoz. A laikusok a sárga bőrszínnel azonosítják, pedig ilyenkor nem csak a bőr, hanem a szemfehérje színe is megváltozik.

Szlovákia más területein is felütötte a fejét a betegség, az elmúlt hetekben a Losonci járás több településén is járványgócokat regisztráltak. A járásban összesen kilenc esetet jelentettek, és hat aktív gócot tartanak nyilván, köztük az egyiket Füleken. A járványügyi szakemberek orvosi felügyeletet rendeltek el, a fertőzött személyek közeli hozzátartozói védőoltást kaptak, és fertőtlenítik a gócpontokat.

