Nem bírod a főnököd? Ez a nő a veséjét adta, hogy megmentse az övét, mégis kirúgták

Egy negyvenes évei közepén járó, kétgyerekes anya puszta jószándékból felajánlotta az egyik veséjét súlyosan beteg főnökének, hogy megmentse az életét. A történet ezután váratlan fordulatot vett az nlc beszámolója szerint.

Debbie Stevens még 2009-ben kezdte meg irodai munkáját New Yorkban az Atlantic Automotive Groupnál, amely több autókereskedést üzemeltet. Közvetlen főnöke, a 61 éves Jacqueline Brucia volt, akivel jól kijöttek. Miután Debbie megtudta, hogy főnökének veseátültetésre volna szüksége, váratlanul felajánlotta neki az egyik veséjét.

„Nem azért tettem, hogy megtarthassam a munkámat. Nem is azért, hogy fizetésemelést kapjak. Azért tettem, mert ilyen vagyok. Nem akartam, hogy meghaljon” – emlékezett vissza később. Amikor a vizsgálatok kimutatták, hogy Stevens nem a legalkalmasabb donor, az orvosok beleegyeztek, hogy a veséjét egy missouri-i betegnek adja, ami Bruciának jobb helyet biztosított a szervdonorra várók listáján.

Stevens 2011. augusztus 10-én esett át a műtéten. Elmondása szerint közben az orvosok eltaláltak egy ideget, ami kellemetlen érzést és emésztési problémákat okozott. Bár fizikailag még nem állt készen rá, Stevens – állítólag főnökre nyomására – már szeptember 6-án visszatért munkahelyére, ahol a főnöke egy teljesen új arcát mutatta: „a műtét után egyszerűen szörnyen, gonoszul, embertelenül kezdett bánni velem, a végén már az asztalomtól sem mertem felállni.” Debbie egy idő után mentálisan összeroppant, majd el is bocsátották. Az ügy perrel zárult, végül a felek peren kívüli megállapodást kötöttek.