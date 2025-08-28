Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +32°
Nincs front

Nem bírod a főnököd? Ez a nő a veséjét adta, hogy megmentse az övét, mégis kirúgták

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Mondván nehezen szedte össze magát a műtét után.

Egy negyvenes évei közepén járó, kétgyerekes anya puszta jószándékból felajánlotta az egyik veséjét súlyosan beteg főnökének, hogy megmentse az életét. A történet ezután váratlan fordulatot vett az nlc beszámolója szerint.

Debbie Stevens még 2009-ben kezdte meg irodai munkáját New Yorkban az Atlantic Automotive Groupnál, amely több autókereskedést üzemeltet. Közvetlen főnöke, a 61 éves Jacqueline Brucia volt, akivel jól kijöttek. Miután Debbie megtudta, hogy főnökének veseátültetésre volna szüksége, váratlanul felajánlotta neki az egyik veséjét.

„Nem azért tettem, hogy megtarthassam a munkámat. Nem is azért, hogy fizetésemelést kapjak. Azért tettem, mert ilyen vagyok. Nem akartam, hogy meghaljon” – emlékezett vissza később. Amikor a vizsgálatok kimutatták, hogy Stevens nem a legalkalmasabb donor, az orvosok beleegyeztek, hogy a veséjét egy missouri-i betegnek adja, ami Bruciának jobb helyet biztosított a szervdonorra várók listáján.

Ez is érdekelhet

Stevens 2011. augusztus 10-én esett át a műtéten. Elmondása szerint közben az orvosok eltaláltak egy ideget, ami kellemetlen érzést és emésztési problémákat okozott. Bár fizikailag még nem állt készen rá, Stevens – állítólag főnökre nyomására – már szeptember 6-án visszatért munkahelyére, ahol a főnöke egy teljesen új arcát mutatta: „a műtét után egyszerűen szörnyen, gonoszul, embertelenül kezdett bánni velem, a végén már az asztalomtól sem mertem felállni.Debbie egy idő után mentálisan összeroppant, majd el is bocsátották. Az ügy perrel zárult, végül a felek peren kívüli megállapodást kötöttek.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

veseátültetés vesetranszplantáció vesedonor rossz főnök

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +32 °C
Minimum: +15 °C

Változó vastagságú felhőzetre, míg a magasabb légrétegekben délnyugat felől érkező nagy mennyiségű szaharai porra számíthatunk a továbbiakban is. Csapadék nem lesz. A nagy területen élénk, az északnyugati tájakon erős délies szél estétől fokozatosan veszít az erejéből. Késő este többnyire 19 és 27 fok közé hűl vissza a levegő. Bár fronthatás nem lesz, az Erin hurrikán nyomán viharos szélre, és egyre magasabb parlagfűkoncentrációra lehet számítani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra