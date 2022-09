Rossz családdal közölték a halálhírt, lemondott a miniszter

A két azonos korú beteget ugyanabból az idősotthonból szállították kórházba. Egyikük demens volt, a másik beteggel viszont lehetett kommunikálni - mondta el Besic a kórház vezetésével tartott megbeszélést követően. Szavai szerint egyik beteg sem viselt karszalagot, ezért keverhették össze őket. A tévedés csak akkor derült ki, amikor a felgyógyult beteget visszavitték az idősotthonba.

Az elképesztő eset a közép-szlovéniai Celjében történt meg. Fotó: Getty Images

A család a koronavírus-járvány miatt elrendelt szabályok miatt nem láthatta az elhunytat, akit elhamvasztottak. A miniszter szerint a kórházaknak lehetővé kell tenniük, hogy a hozzátartozók ilyen körülmények között is láthassák szeretteiket, még akkor is, ha maszkot vagy védőruházatot kell viselniük, illetve koronavírus-teszten kell átesniük. Arról, hogy a tévedés miatt félre is kezelhették a betegeket, nem akart találgatásokba bocsátkozni. Mint mondta, vizsgálatot indítottak az ügyben.

Besic elfogadta a kórház vezetőinek lemondását, egyszersmind felajánlotta saját távozását is. Robert Golob kormányfő szerint viszont a miniszter nagyszerű munkát végez, és ha távozna posztjáról, az gátolná az egészségügyben tervezett fontos reformok bevezetését, ezért nem fogadta el a lemondását. A miniszterelnök ezzel együtt sajnálatát fejezte ki az „elfogadhatatlan” incidens miatt, de úgy vélte, hogy a felelősök, vagyis a kórház vezetése már levonta a szükséges tanulságot, és távozott.

