Rákot okozott a hintőpor, milliárdos kártérítést ítéltek meg

Evan Plotkin 2021-ben indított pert, miután egy ritka ráktípussal, mezoteliómával diagnosztizálták – írja a Reuters hírügynökség. Ez a mellhártya rosszindulatú daganata, amely sok esetben azbesztártalom következtében alakul ki. Akár évtizedekig is lappanghat, kialakulását követően viszont jellemzően gyorsan romlik az érintettek állapota. Plotkin azt állítja, hogy betegségét a Johnson & Johnson babahintőporának belégzése váltotta ki, amely szintén azbesztet tartalmazott.

Hintőpor okozta rákos megbetegedés miatt perelik több tízezren a Johnson & Johnsont. Fotó: Getty Images

„Evan Plotkin és ügyvédi csapata örömét fejezi ki amiatt, hogy az esküdtszék ismét felelősségre vonta a Johnson & Johnsont azért, mert olyan babahintőport forgalmazott és reklámozott, amely kapcsán tudomása volt arról, hogy azbesztet tartalmaz” – közölte a Reuters megkeresésére Ben Braly, a férfi egyik ügyvédje. Az ügyben a Connecticut állami felsőbíróság hozott ítéletet, amely szerint a cégnek a 15 millió dolláros kártérítésen túl további büntetést is fizetnie kell majd, ám annak összegét egyelőre nem határozták meg.

Erik Haas, a Johnson & Johnson jogi osztályának globális szintű peres ügyekért felelős alelnöke az ítéletet követően arról adott ki közleményt, hogy a vállalat fellebbezni fog a szerintük hibás bírói döntés ellen. Úgy vélik, a per során a bíró megakadályozta, hogy az esküdtsék megismerhessen az ügy kapcsán kritikus jelentőségű tényeket. „Ezek a tények pedig azt mutatják, hogy az ítélet összeegyeztethetetlen a több évtizedes független tudományos értékelésekkel, amelyek megerősítik, hogy a zsírkő (az érintett hintőpor alapanyaga – a szerk.) biztonságos, nem tartalmaz azbesztet és nem okoz rákot” – fogalmazott Haas.

A Johnson & Johnson 2020-ban kivonta az amerikai piacról zsírkő, avagy talkum alapú hintőporait. Ezzel együtt jelenleg is több mint 62 ezer ember pereli a céget petefészek- és egyéb nőgyógyászati rákok miatt, amelyekért az említett összetevőt teszik felelőssé. A cég csődvédelmet kérve egy 9 milliárd dolláros megegyezés keretében igyekszik lezárni ezeket a pereket. A megállapodástervezet ugyanakkor nem terjed ki az olyan, lényeges kisebb számú esetekre, mint Plotkiné is, ahol mezotelióma miatt fordultak bírósághoz a felperesek. Ami viszont minden esetben közös, hogy a felperesek arra hivatkoznak: a cég talkumból készült termékei, beleértve az egykor rendkívül népszerű babahintőport is, azbeszttel, egy közismerten rákkeltő vegyülettel voltak szennyezettek.