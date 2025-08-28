Kövérnek vagy ikerterhesnek hitték, kiderült: focilabda méretű ciszta nőtt a hasába

Mivel világ életében egészségtelenül étkezett, amikor kikerekedett, azt hitték, hogy Nong Ratchanaporn csak meghízott. Amikor azonban már légzési nehézségekkel küzdött, kidülledt a szeme és folyamatosan felpuffadnak érezte magát, kivizsgáltatta magát. Váratlan diagnózist kapott – írta meg a thaiföldi Satunban élő, 31 éves nő történetét a Bild.

Végül egy 8 kilós cisztát kellett kioperálni a nőből. Fotó: Getty Images

A kórházban az orvosok először a has formája miatt arra gyanakodtak, hogy Ratchanaporn ikrekkel várandós. Az ultrahangvizsgálaton azonban kiderült, hogy egy focilabda méretű, 30 centis ciszta van a petefészkén, ami nyomta a nő belső szerveit már évek óta. Ratchanapornt azonnal megműtötték, a hatórás operáció során kiemelték a 8 kilós cisztát. Jelenleg otthon lábadozik, de már sokkal jobban érzi magát.

A petefészekciszta egy üreg a szövetben, amelyben folyadék halmozódik fel. Az említett eset azért is egyedi, mert ezek a ciszták legtöbbször pubertáskorban fordulnak elő, nem nőnek pár centinél nagyobbra, tünetet sem okoznak, és három hét alatt spontán el is múlnak. Az esetek nagy részében tehát nem jelentenek különösebb problémát, ezek eltávolítására nincs is szükség.

Petefészekcisztára utaló tünetek

Szabálytalan, fájdalmas, a szokásosnál erősebb vagy jóval gyengébb menstruáció;

medencetájéki fájdalom (ez kisugározhat a derékba vagy a combokba is);

fájdalmas szexuális együttlét;

hasi puffadás, teltségérzet;

sürgető vizelési vagy székelési inger;

hormonális problémák; illetve