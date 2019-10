"Óvatosan kell kezelni a vízkészletet"

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, október 15-e és 17-e között rendezik meg Budapesten a Víz Világtalálkozót. A konferencia célja, hogy a világ politikai döntéshozói, a vízügyi szakemberek és a finanszírozási intézmények képviselői együtt, a legmagasabb szinten foglalkozzanak a globális vízválság megelőzésével és a vízügyi problémák rendezésével.

Egyes országokban már most is nagy problémát okoz vízhiány. Fotó: iStock

Meg kell előzni a vízválságot

A rendezvényen legalább kétezren vesznek majd részt, több mint 100 országból. A vendégek jelentős része Délkelet-Ázsiából és Afrikából érkezik - azokból a térségekből, ahol már most, napi szinten is szembesülnek a kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz okozta problémákkal. A rendezvényen kiemelten foglalkoznak majd a víz értékével, a vízkészletekre nehezedő nyomás és a tömeges migráció közötti összefüggésekkel, valamint a tudomány és a technológia lehetőségeivel és szerepvállalásával.

Jobb óvatosnak lenni

Magyarország vízellátottsága jelenleg jónak tekinthető, de a jövőben a klímaváltozás miatt a magyar folyók vízgyűjtő területein akár alacsonyabb is lehet a vízhozam, ezért a vizet óvatosan kell felhasználni - hangsúlyozta Ferencz Orsolya, aki egyúttal az űrkutatásért felelős miniszteri biztos is. A szakértő szerint meg kell akadályozni, hogy a jövőben az Alföld bizonyos területei félsivatagossá váljanak. A Kárpát-medence csapadékeloszlása egyébként már most is csökkenő tendenciát mutat.

A mezőgazdasággal kapcsolatban úgy véli, hogy az emelkedő hőmérséklet miatt nagyobb hangsúlyt kell fektetni az öntözéses gazdálkodásra. Emellett nagyon fontos az esővíztároló rendszerek fejlesztése, valamint a termőtalaj vízmegtartó-képességét növelő új, innovatív technológiák alkalmazása is - tette hozzá a szakember.