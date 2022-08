Óriásit drágul egy fontos gyógyszer

Óriási mértékben megdrágulhatnak a heparintartalmú, vérrögképződést megakadályozó terápiás készítmények októbertől – tudta meg a Napi.hu. A betegek terhei drasztikusan, 200-450 százalékkal nőhetnek emiatt.

Óriási teher hárul majd a betegekre

A vérhígítót szedő betegek jelenleg 678 és 3393 forint közötti összeget fizetnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott termékekért a patikákban. Az október 1-től életbe lépő árváltozást követően azonban a megelőzésre használt vérhígítókért 4500 forint körüli összeget, a terápiás készítményekért pedig 15 600 forintot kell majd fizetni a gyógyszerszedőknek.

Ezeket a gyógyszereket nagy mennyiségben alkalmazzák a kórházak, de a betegek önmaguknak is be tudják adni az injekciókat, így patikában is sok fogy. A heparin tartalmú készítményeket a koronavírus-járvány alatt is nagy számban használták, mivel a vírus által okozott vérrögképződést ilyen gyógyszerekkel előzték meg, illetve kezelték.

A gyógyszert kezelésre és megelőzésre is használják. Fotó: Getty Images

A drágulás egyik fő oka a sertéspestis. A heparin készítmények alapanyagát ugyanis speciálisan tartott sertések feldolgozása során állítják elő, de a sertéspestis-járvány miatt ez az anyag most csak korlátozottan elérhető. Ezért az elmúlt időszakban az évtizedeken keresztül kapható három termékből kettőt kivontak a piacról, majd egy visszatért magasabb áron, de a páciensek döntő többségét a mindvégig elérhető harmadik készítmény látja el.

Gondot okoz továbbá az is, hogy az egészségbiztosító egy új, hatósági eljárást akar bevezeti a heparint tartalmazó készítményeknél. Az augusztus 1-én elindított hatósági eljárás keretében a NEAK úgy akarja átalakítani a támogatási rendszert, hogy a jövőben a támogatás mértéke egységes lesz készítményenként – a gyakorlatban az egyes készítmények heparintartalmához nem igazodva –, azaz a különböző mennyiségű heparint tartalmazó termékek azonos támogatást kapnak. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint egy 50 kilogrammos beteg ugyan azonos összegű támogatást kap majd, mint egy 70 kilogrammos, de mivel a készítményeket testtömeg alapján kell adagolni, ezért a 70 kilogrammos beteg lényegesen többet fizet majd a patikában csak azért, mert 70 kilós. A nagyobb testsúlyú embert így horribilis térítési díj terheli majd.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!