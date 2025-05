NoLo-divat: alig isznak már sört a lengyelek – egészségesebb alternatíva hódít

„Valóban a lengyelországi sörfogyasztásban bekövetkező forradalom szemtanúi vagyunk” – idézi a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap a lengyel söripari munkaadók szövetsége jelentését. 2018-ban ugrásszerűen nőtt az alkoholmentes sörök értékesítése, amely 2024-ig összesen 250 százalékkal növekedett, és tavaly mintegy kétmillió hektolitert ért el a lap által ismertetett adatok szerint. Bartlomiej Mokrzycki, a szövetség vezérigazgatója szerint a felmérésekből az látható, hogy az alkoholt nem tartalmazó sörök a lengyelek 52 százaléka számára jó alternatívát jelentenek az alkoholos italokra.

A lengyel fogyasztók egyre inkább az alkoholmentes sörök felé fordulnak. Fotó: Getty Images

A jelenség egyik oka az úgynevezett NoLo-divat: vagyis a nulla vagy alacsonytartalmú alkoholok növekvő kedveltsége. A más országokban is észlelhető fogyasztói tendencia Lengyelország esetében tartósnak tűnik. 2019 és 2023 között az alkoholos italok fogyasztása összesen 8,7 százalékkal csökkent, kifejezetten a sör esetében pedig 9,9 százalékos volt a lengyelországi visszaesés.

Michal Kolesnikow, a PKO BP lengyel bank elemzője a lapnak nyilatkozva elmondta, az elmúlt három esztendő során az alkoholtartalmú sörök gyártása évi 3,7 százalékkal csökkent, az alkoholmentes sörök esetében viszont évi 2,7 százalékkal növekedett. Mindezen adatok fényében az alkoholmentes sörök gyártása esélyt jelent a piaci nehézségekkel évek óta küzdő sörgyárak számára – szögezte le Kolesnikow. A Do Rzeczy felidézi, Lengyelország már most is az alkoholmentes sörök harmadik legnagyobb gyártója Európában: Németországgal és Spanyolországgal együtt ezen italok 68 százalékát állítják elő a kontinensen.