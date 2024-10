„Nem sok maradt belőlem” – ezeket a szerveket távolították el Elton Johnból

Elton John tavaly nyáron vonult vissza a turnézástól, egészségügyi problémáival így viccelődött a Never Too Late című koncertfilmje New York-i vetítésén:

Hogy őszinte legyek, nem sok maradt belőlem. Nincsenek manduláim, orrmanduláim vagy vakbelem. Nincs prosztatám. Nincs jobb csípőm, sem bal térdem, sem jobb térdem. Valójában csak a bal csípőm maradt meg. De még mindig itt vagyok! És ezért nem tudok elég hálás lenni nektek: ti vagytok azok, akik miatt itt lehetek!

Elton John fellép az „Elton John: Never Too Late” című film vetítésén a 62. New York-i Filmfesztiválon a Lincoln Centerben 2024. október 1-jén New Yorkban. Fotó: Getty Images

A Page Six beszámolója szerint köszönetet mondott férjének, David Furnishnak, valamint fiainak, a 13 éves Zacharynek és 11 éves Elijahnak is, amiért „a világ legboldogabb emberévé” tették.

Mint tudják, azért döntöttem úgy, hogy abbahagyom a turnézást, mert 77 éves vagyok. Mindent megtettem és eljátszottam, amit csak lehetett. Sikeres voltam, ott voltam és megcsináltam. A zenének pedig mindig helye lesz az életemben.