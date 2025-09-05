Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Meghalt Kásler Miklós

Illés Attila
Szerző Illés Attila

75 éves korában elhunyt Kásler Miklós onkológus, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi minisztere.

Meghalt Prof. Dr. Kásler Miklós István MD, PhD, DSc, dr.h.c. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi minisztere - adta hírül az MTI. Az onkológust a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés.

Kásler Miklós 1950. március 1-jén született Budapesten. A Telex összefoglalója szerint orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, szakvizsgáit a sebészet és az onkológia területein szerezte. Tanított a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen és a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen is. Eközben könyveket, tanulmányokat, szaklapokat szerkesztett, az MTA doktora lett.

Politikai pályára csak jóval később lépett, 2018-ban lett az egészségügyet, az oktatást, a szociális területet és a kultúrát felügyelő Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Minisztersége alatt kaptak szigorú szabályokhoz kötve fizetésemelést az orvosok, betiltotta a kormány a paraszolvenciát is. 

Borítófotó: Lakatos Péter/MTI

Kásler Miklós

