Meghalt Kásler Miklós

Meghalt Prof. Dr. Kásler Miklós István MD, PhD, DSc, dr.h.c. Széchenyi-díjas egyetemi tanár, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi minisztere - adta hírül az MTI. Az onkológust a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés.

Kásler Miklós 1950. március 1-jén született Budapesten. A Telex összefoglalója szerint orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, szakvizsgáit a sebészet és az onkológia területein szerezte. Tanított a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen és a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen is. Eközben könyveket, tanulmányokat, szaklapokat szerkesztett, az MTA doktora lett.

Politikai pályára csak jóval később lépett, 2018-ban lett az egészségügyet, az oktatást, a szociális területet és a kultúrát felügyelő Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Minisztersége alatt kaptak szigorú szabályokhoz kötve fizetésemelést az orvosok, betiltotta a kormány a paraszolvenciát is.

