Másfél liter kóla okozta egy férfi halálát

Mi történik, miután a kóla bekerült a szervezetbe?

A történtekről készült esettanulmány szerint a 22 esztendős férfi alapvetően egészséges volt, nem küzdött semmilyen alapbetegséggel. Orvosai kérdésére a meleg időjárással magyarázta, hogy miért fogyasztott el rövid idő alatt egy egész üveg kólát. Nem sokkal később akut felhasifájdalomés duzzanat alakult ki nála. A panaszok már négy órája nem szűntek, amikor a férfit beszállították a pekingi Csaojang Kórház sürgősségi osztályára - írta meg az IFLScience.

Végzetes májkárosodást szenvedett egy kínai férfi, miután megivott másfél liter kólát. Fotó: Getty Images

A vizsgálatok során emelkedett, percenkénti 130 körüli pulzust, alacsony vérnyomást, illetve alacsony, percenkénti mindössze 32-es légzésszámot mértek az orvosok a betegnél. CT segítségével gázfelhalmozódást mutattak ki a májkapugyűjtőerében, továbbá gázcisztákat a bélfalában. Kiderült, hogy a mája nem jut elegendő vérhez és oxigénhez. "A rövid idő alatt elfogyasztott nagy mennyiségű üdítőital ebben az esetben először a bélrendszerben okozott gázfelhalmozódást. Ettől hirtelen megnövekedett a bélrendszeri nyomás, ami aztán gázfelhalmozódáshoz vezetett később a májkapugyűjtőérben is" - fogalmaztak a Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology című folyóiratban megjelent esettanulmány szerzői.

Kezelőorvosai megpróbálták csökkenteni a bélrendszeri nyomást a férfi szervezetében, elkezdték a kialakult gyulladás kezelését, valamint folyadékpótlást is kapott a beteg. Ennek ellenére az életét már nem sikerült megmenteni. Az oxigénhiány miatt a mája súlyos károsodást szenvedett, amit nem lehetett visszafordítani.

Más is állhatott a haláleset hátterében

Nathan Davies professzor, a University College London biokémikusa a Daily Mailnek nyilatkozva kétkedésének adott hangot. Mint elmondta, bár a májkapugyűjtőérben fellépő gázfelhalmozódás valóban okozhat a mostani esethez hasonló panaszokat és akár halált, mégis úgy véli, más probléma is meghúzódhatott a háttérben. "Rendkívül valószínűtlen, hogy pusztán másfél liter hagyományos szénsavas üdítő elfogyasztása végzetessé válna. Ezt az állapotot (a gázfelhalmozódást - a szerk.) általában baktériumok okozzák, amelyek normális helyükről kiszabadulva a gyomor-bél traktusban valahova máshova jutnak el, ahova nem kellene. A mostani esetben a vékonybél falába" - fogalmazott a szakértő. Hozzátette, ha valóban csupán egy üveg kóla okozta volna a kínai férfi halálát, akkor sokkal több hasonló halálesetnek kellene bekövetkeznie szerte a világban.