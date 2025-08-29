A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Regionális Onkológiai Centruma jelenti Vas megye onkológiai ellátásának központját. Az intézmény azonban komoly kihívásokkal küzd, a betegeknek nem ritkán egy teljes munkanapot is a váróban kell tölteniük, hogy orvos lássa őket – derült ki a nyugat.hu cikkéből. Ez azért különösen nagy probléma, mert – ahogy a cikkben is kiemelik – „egy daganatos beteg számára minden nap számít, a kezelés mielőbb megkezdése sokszor életet menthet”.

8,5 órát várt a rákbeteg arra, hogy két percre ránézzen egy orvos. Fotó (illusztráció): Getty Images

8,5 órát várt a rákbeteg egy konzultációra

A lapnak egy hozzátartozó írta meg levélben, mi történt rákbeteg rokonával. A páciens egy sürgős vérvétel után reggel 8 órára érkezett a kórházba, hogy egy szakember kiértékelje a laboreredményét. Az épületet délután fél 5-kor hagyhatta el. Vagyis nagyjából 8 és fél órát várt egy zsúfolt és szellőzetlen váróteremben, egy kemény padon ülve, legyengült immunrendszerrel – és mindössze két percet töltött az orvosnál.

„Nem az orvosokat vagy az egészségügyi dolgozókat becsmérlem, hanem a rendszert” – jegyezte meg a levélíró, aki szerint felháborító, hogy a nyári szabadságok idején sokszor egyetlen orvos felel a vizitekért és a járóbeteg-rendelésért is.

Reagált a kórház

A portál kérdéseire a kórház elismerte, hogy gyakran hosszú a várakozási idő az onkológiai ambulanciájukon. Ennek egyik oka, hogy ők a régió ellátásáért felelnek, tehát nemcsak Vas megyéből, hanem Zalából, Veszprémből, de még Sopronból és környékéről is érkeznek hozzájuk betegek. Ráadásul melanoma-centrumként is működnek, és emiatt is több megye betegei járnak ide. Előfordul tehát, hogy egyetlen nap alatt 110-120, illetve hetente akár 600 páciens is megjelenik. Bonyolító tényező továbbá, hogy a rossz állapotban, betegszállítóval érkező, vagy veszélyeztetett betegeket mindig előre kell venniük a sorban, a nyári szabadságok idején pedig a szokásosnál is égetőbb az orvoshiány.