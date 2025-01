Kozmetikumot rendelt, lábos érkezett – tanácsok, mielőtt bármit is online vásárolnál

Internetes böngészés közben talált rá a 69 éves pápai nő egy hirdetésre, amiben kozmetikai termékeket kínáltak kedvező áron. Rendelt is belőle, fizetési módként pedig a készpénzt állította be. Később, amikor a futár kivitte a csomagot, azt egy ismerőse vette át és ki is fizette a 34 ezer forintos vételárat. Amikor később a nő kibontotta otthon a dobozt, abban a várt kozmetikum helyett egy lábast talált – a szerencsétlen esetről a rendőrség számolt be.

Vigyázz az adataidra! Fotó: Getty Images

Mint arra felhívták a figyelmet:

fontos, hogy légy mindig körültekintő! Még a készpénzes fizetés választása esetén is fennáll ugyanis a kockázata annak, hogy csalók áldozatává válhatsz.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban a KiberPajzs egyebek mellett azt javasolja:

- Ha lehet, belföldi kiskereskedelmi webhelyeken vásárolj, így nagyobb valószínűséggel kerülheted el, illetve oldhatod meg az esetleges problémákat!

- Vásárlás előtt keress rá a hirdetőre, olvass értékeléseket, ismertetőket az adott termékről!

- Kizárólag biztonságos fizetési módokat válassz!

- Használj webkártyát! Ez egy olyan (jellemzően virtuális) kártya, amelyet speciálisan csak online vásárlásokra használnak. Így legrosszabb esetben is csak az ezen a másodlagos kártyán lévő összeget veszítheted el.

- Mérlegeld minden esetben az előre történő fizetés kockázatait és az utánvétel költségét, és inkább válassz utánvételt, különösen nagyobb összegű vásárlás esetén!

- Csak biztonságos internetkapcsolat használatakor fizess, ne használj ingyenes vagy nyilvános wifihálózatokat!

- Óvakodj a hihetetlenül jó ajánlatokat kínáló reklámoktól, csodát ígérő termékektől!

- Ha olyan felugró ablak jelenik meg a képernyőn, amely nem várt nyereményről tájékoztat, jusson eszedbe, hogy ez nagy valószínűséggel egy rosszindulatú program!

- Állíts be a számládhoz, kártyádhoz napi és tranzakciós limiteket, online vásárlási limitet vagy korlátozást, továbbá ha van rá lehetőség, a kártyádhoz geolokáció korlátozást is!