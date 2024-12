„Segíthetek valamiben? Hogy telt a napja? Ezek alapvető, mégis sokszor hiányzó mondatok az egészségügyben.”

Amikor betegként tekintünk az egészségügyben dolgozókra, eszünkbe sem jut, hogy hány tanulással töltött nap, mennyi tapasztalat állhat a munkájuk mögött. Érthető, hiszen egy panasszal érkező számára a legfontosabb, hogy minél gyorsabban és számára megfelelő módon átessen a vizsgálatokon. Elég egyetlen félresikerült mondat, és azonnal másképp látjuk a rendelőben velünk történteket.

Nem munka, hivatás

Krisztina, szinte napra pontosan emlékszik az első egészségügyben megtett lépcsőfokra: 39 és fél éve vizsgázott, mint szakképzett dolgozó. Az egészségügyi szakiskola után esti tagozaton érettségizett, miközben egy vidéki kórházban dolgozott reumatológiai asszisztensként. De a tanulásnak ezzel még korántsem volt vége, mert elvégezte a reumatológiai szakasszisztensi majd az ODM, vagyis csontsűrűség vizsgálat tanfolyamot is. 18 év után egy magánklinikára hívták Krisztinát, ahol rendelővezető is lett, ám a sors közbeszólt, és a klinika megszűnt. „Bevallom, egyetlen napot sem szerettem volna munkavégzés nélkül kihagyni, ezért szinte azonnal jelentkeztem a korábbi munkahelyemre. Sajnos asszisztensként nem tudtak újra felvenni, ezért raktárvezető lettem, mert megismerték a korábbi 18 év alatt a munkabírásomat. Bár nagyon hálás voltam, hogy lehetőséget kaptam, de így távol kerültem a betegektől, ami számomra elég fájdalmas tapasztalat volt. Igyekeztem helytállni a számomra új területen, de a betegek segítése a gyógyulási útjukon, mindenféle jó tanács, amivel tudom támogatni őket, ez nekem nagyon-nagyon hiányzott…”

Egy vidéki kórházban dolgozott reumatológiai asszisztensként 18 évig. Fotó: Getty Images

„Lélekkel, együttérzéssel és becsülettel végzi a munkáját. Mindig segít, információt ad. Ha kérdés van vagy probléma, megoldja.” – írja jelölésében egy olvasónk.

Ekkor egy másik szakrendelőbe került, ahol a tüdőgyógyászaton, asszisztensként helyezkedett el. 13. éve dolgozott itt, amikor betörte az ajtót a COVID. A világjárvány ideje minden szempontból megváltoztatott mindent, amit addig gondolt. A pandémia alatt Krisztina – mint az egészségügyben dolgozó többi kollégája – éjt nappallá téve dolgozott. Nem csak az idejét, de az összes tudását is felhasználta, hogy segítsen a számolatlanul áradó embereknek. A saját tüdőgyógyászati munkája mellett, a kórház előtti konténerben irányította a betegeket, mentősöket, hogy épp melyik zónába indulhatnak el. „Megesett, hogy valaki éjszaka felhívott telefonon, hogy figyelj Krisztina, segíts, mert megfulladunk, az egész család beteg. Bementünk a sürgősségibe, és azt mondták, hogy 6-8 óra a várakozás, mert rengetegen vannak. Most mit csináljunk? Ilyenkor nem volt kérdés, hogy autóba ültem és segítettem, konkrétan a helyszínen. Hétvégén oltottunk, napközben és éjszaka, hol a munkakörömben, hol a konténerben dolgoztam. Rengeteg olyan élmény ért, amit valószínűleg sohasem fogok elfelejteni...” A COVID járvány lecsengése után Krisztina lelkiismeretes és kitartó munkájáért, a Kórházszövetségtől megkapta az „Év COVID dolgozója” elismerést.

A segítő szakmák két oldalát is megjárta

A pandémia alatti dinamikus és kimerítő időszak elmúltával egy rövidebb időszakot a szociális szférában dolgozott ápolásvezetőként egy idősek otthonában. „Kihívásként tekintettem erre a megtisztelő feladatra és igyekeztem a legtöbbet adni magamból. Nagyon megszerettem az ott lakókat, a kollégáimat és a vezetőséget is. A szociális munka egy nagyon más világ, szerintem teljesen eltérő kompetenciákatt kíván meg, mint az egészségügyi terület. Engem folyamatosan valami láthatatlan szál húz a betegek segítése felé. Visszagondolva az eddigi pályafutásomra, a magánéletemet is átszövi ez a fajta motiváció. Nem is tudom, talán ez egyfajta nyitottság és készenlét, hogy bárki, bármikor hozzám fordulhat.” Krisztina útja ezután a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetébe vezetett, ahol a Osteodenzitometrián vagy más néven DEXA laboratóriumban végez csontsűrűség-vizsgálatokat. „Bizony, feladtam a vezetői állásomat, a kötetlen munkaidőt, a több fizetést, hogy visszajöjjek szakasszisztensnek. Még mindig fantasztikus érzés, hogy pár kedves szóért, odafigyelésért milyen hálásak az emberek. Elmondják sokszor, hogy jól érezték magukat a beavatkozás alatt, milyen jókat beszélgettünk, és ezt szeretnék megköszönni. Ilyenkor mindig azt szoktam nekik mondani, hogy jó szívvel gondoljanak mindig rám, és vigyék a hírnevünket szerteszét az országba, mert nagyon jó szakrendeléseink vannak, kiválóan képzett orvosok, és szakasszisztensek dolgoznak itt.”

Felkérték, hogy az intézménybe érkező egészségügyi tanulók számára gyakorlati oktatást is tartson. Fotó: Getty Images

Néhány kedves szónál biztosan több: szakma és kommunikáció

„A mostani munkám során egy csodálatos kis csapatban van szerencsém dolgozni, ráadásul egy kiváló, támogató vezetőség segíti az összes általa felhasználható fizikai és szellemi segítséggel a munkánkat. Dr. Varga Péter az igazgató úr, és Bugarszkyné Sárközi Gizella igazgatóhelyettes asszony szakmailag és emberileg egyaránt kiállnak mellettünk.” Krisztina soha nem múló lelkesedése és pozitív energiái a napi betegekkel való munkán túlmutattak, ezért felkérték, hogy az intézménybe érkező egészségügyi tanulók számára gyakorlati oktatást is tartson. Hátteret is biztosítottak a feladathoz: a Semmelweis Egyetemen továbbképzésre is jár mindemellett, hiszen a szakmai gyakorlatvezetés komoly felelősséggel járó feladatkör.

„Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a szakmai karrierem egyik csúcsa ez a mostani időszak. Ha az oktatás során felmerül egy innovatív megoldás megmutatása, és hiányzik hozzá az eszköz, hamar megérkezik. Például megesett, hogy egy véna szkennert szerettem volna, a vérvétel láthatóságának segítésére, és jelezve a problémát, azonnal kaptunk egyet. A mostani fiatalok teljesen más szemszögből közelítenek a tanuláshoz, mint amikor én tanultam. Igyekszem olyan inspiráló lenni, amennyire csak lehet, és felhasználom a technikai eszközöket is.

"Eljátsszuk a vérvételt, a vérnyomásmérést, az újraélesztést és a többi ápolási feladatot." Fotó: Getty Images

Videóra vesszük a gyakorlati oktatás egyes elemeit és ezekből építkezünk. Az órákon nincs telefonnyomkodás, hanem odafigyelnek, és érdeklődnek. Eljátsszuk a vérvételt, a vérnyomásmérést, az újraélesztést és a többi ápolási feladatot. A bizalom alapja a hitelesség is. Bár szakmailag maximumot kell nyújtanom, de meg kell világítani a munkánk emberi oldalait is.”

A munka számára nemcsak a pénz, inkább a szeretet, a törődés, odafigyelés. – írja egy másik olvasónk.

Krisztina számára a másokkal történő empatikus kommunikáció nagyon fontos. Nem csak a betegekkel, hanem a tanítás, vagy pályaválasztási előadások során is hitelesen tudja közvetíteni, miért is szerethető az egészségügyi terület. „Bevallom, engem feltölt és erőt ad, hogy átadhatom azt a sok tudást és tapasztalatot, amit az évek során összegyűjtöttem. A hetedik, nyolcadikos tanulókkal történő személyes beszélgetések is olyan meglepő és inspiráló gondolatokat adnak, amelyekkel egyre lelkesebb előadásokat, tréningeket tudok a későbbiekben majd tartani.”

Segíthetek valamiben? Hogy telt a napja? Ezek alapvető, mégis sokszor hiányzó mondatok az egészségügyben.