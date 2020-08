Koronavírus: nőhet az öngyilkosságok száma

A koronavírus-járvány már több mint nyolc hónapja van jelen a világban, az egyes területeken pedig egymástól eltérő időpontokban csúcsosodott ki vagy épp tombol még most is. Mindez az emberek mentális egészségén is nyomot hagy. A Columbia Egyetem Irving Egészségügyi Központjának kutatói szerint a pandémia nyomán kialakuló pénzügyi nehézségek szoros összefüggést mutatnak az öngyilkosságokkal. A tudósok egy algoritmus segítségével vizsgáltak a Google-keresésekben előforduló 18 olyan kifejezést, mely véleményük szerint az öngyilkossághoz kapcsolódik, illetve előrevetíti az öngyilkossági szándék kockázatát. A kutatás 2020. március-április hónapjait vette górcső alá, amikor Európában és Amerikában is megkezdődtek a lezárások, szigorítások, illetve a pandémia által leginkább érintett ágazatokban dolgozók tömegeinek munkája szűnt meg vagy került veszélybe.

Internetes kereséseink tükrözhetik lelki állapotunkat. Fotó: Getty Images

Csökkenésre számítottak

"Bár nem volt egyértelmű hipotézisünk, hogy lesz-e emelkedés az öngyilkossághoz kapcsolható keresésekben az adott periódus alatt, de arra számítottunk, hogy talán a pandémia alatt kialakult társadalmi összetartás enyhítheti rövid távon az öngyilkossági hajlamot" - mondta a Times of India-nak Emily Halford közegészségügyi szakember, adatelemző, a tanulmány vezető szerzője. A kutatók átnézték az öngyilkossággal kapcsolatos online kereséseket, majd összevetették azokat az öngyilkosság kockázati tényezőivel, valamint a szándék megvalósulására vonatkozó hatásaival. Korábbi tanulmányok ugyanis arra jöttek rá, hogy ha beüt egy katasztrófa, mint például szeptember 11., az gyakran csökkenti az öngyilkosságok arányát. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy néhány hónappal később viszont megnöveli azt, mint ahogyan ez a 2003-as SARS-járvány esetében történt.

Évente mintegy kétezer ember vet véget önkezűleg életének Magyarországon. A szakember szerint ugyanakkor sok esetben segíteni lehet az érintetteken, ha környezetük időben felismeri az intő jeleket.

Arra azonban ők sem számítottak, hogy ilyen drámaian megnő majd a keresések száma a pénzügyi nehézségekkel kapcsolatban. Főképp az "elvesztettem a munkámat" vagy a "munkanélküliség" kifejezésre kerestek rá nagyon sokan. A pandémia kezdetén a magánnyal kapcsolatos keresések száma is jócskán megugrott az előző év hasonló időszakához képest. A kutatók ezért hangsúlyozzák, különösen fontos most, hogy a nehéz helyzetbe került emberek számára folyamatos legyen a krízisközpontok és egyéb mentális egészség megőrzését elősegítő szolgáltatások elérhetősége. A kutatás arra nem tért ki, hogy a vizsgált időszakban valóban nőtt-e az öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek száma, ám később tanulmányok megerősíthetik vagy megcáfolhatják, hogy a keresések valóban megjósolták-e a társadalmi mentális krízist.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja a 116-123 mobilról is ingyenes, lelki elsősegély számot!

