Elhunyt Koós Boglárka színésznő

Illés Attila
Mindössze 27 éves volt, sajtóhírek szerint önkezűleg vetett véget az életének.

"Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál..." - olvasható a Budaörsi Latinovits Színház bejegyzésében. A színésznő a Story sajtóhírei szerint kedden próbált meg véget vetni az életének, azóta kómában volt.

A Magyar Teátrumi Társaság tegnapelőtt közleményt adott ki, melyben azt írták: döbbenten és megrendülten értesültek a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színművészének keddi tragédiájáról, amely mélyen érintette a teljes közösségüket. A társaság segítséget és támogatást ajánlott fel a színésznő családjának.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chat-en!

