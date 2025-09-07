Elhunyt Koós Boglárka színésznő

"Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál..." - olvasható a Budaörsi Latinovits Színház bejegyzésében. A színésznő a Story sajtóhírei szerint kedden próbált meg véget vetni az életének, azóta kómában volt.

A Magyar Teátrumi Társaság tegnapelőtt közleményt adott ki, melyben azt írták: döbbenten és megrendülten értesültek a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színművészének keddi tragédiájáról, amely mélyen érintette a teljes közösségüket. A társaság segítséget és támogatást ajánlott fel a színésznő családjának.