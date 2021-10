Koronavírus: kisgyerekeknél ezek az oltás mellékhatásai

Október közepén megkezdődött a csökkentett dózisú, 5-11 éves gyerekeknek szánt Pfizer-BioNTech-vakcina európai uniós engedélyeztetési eljárása is.

Az idén márciusban kezdődött klinikai vizsgálatok során először arra keresték a választ a kutatók, hogy milyen mértékben érdemes csökkenteni a vakcinák adagolását a 5-11 éves korosztály számára. Dr. Emanuel Walter, a durhami Duke Egyetem orvosi karának gyermekgyógyász professzora egy szerdai sajtótájékoztatón kifejtette, a felnőttnek javasolt dózis egyharmada már megfelelő immunválaszt generál a 12 éven aluliak szervezetében, egyszersmind kevés mellékhatást idéz elő. Az észak-karolinai szakember volt az egyik olyan klinikai kísérlet vezetője, amelynek eredményei alapján az FDA a Pfizer-BioNTech-vakcina alkalmazásának kiterjesztéséről döntött - olvasható a CNN beszámolójában.

A Pfizer-BioNTech-vakcina a klinikai vizsgálatok szerint az 5-11 éves gyerekeknél is biztonságos.

A dr. Walter által vezetett vizsgálatba 4500 gyermeket vontak be, akik kétharmadát csökkentett dózisú vakcinával oltottak be COVID-19 ellen, egyharmaduk pedig placebót kapott. A szülőknek ezután egy hétig minden fellépő tünetről be kellett számolniuk. "Többségében a mellékhatásként jelentkező panaszok elég enyhének bizonyultak, és egy-két napon belül maguktól rendeződtek" - mondta el a gyerekorvos. Kifejtette, a kicsik az oltást követően napon belázasodhatnak, enyhe fájdalmat érezhetnek a vállukban, ahova az injekciót kapták, illetve rossz lehet az általános közérzetük. Mindebben azonban semmi váratlan nincs dr. Walter szerint, valamint a kellemetlen tüneteket könnyedén lehet ibuprofénnel csillapítani.

Mivel a vakcinákhoz kapcsolhatóan fiatal felnőtteknél néhány esetben szívizom- és szívburok-gyulladás alakult ki, ezért gyermekeknél különösen nagy figyelmet fordítottak e kockázat felmérésére. A klinikai kísérletben a háromezer beoltott gyermek egyikénél sem jelentkeztek hasonló problémák, dacára annak, hogy erre valóban nagyon ügyeltek a kutatók. "Ha bármelyik gyermek mellkasi fájdalomra vagy légszomjra panaszkodott, a családnak azonnal jelentkeznie kellett, és felmértük a gyermek állapotát. Meglehetősen szorosan felügyeltük tehát a kísérlet során ezeket a panaszokat, de így sem derült fény egyetlen szívizomgyulladásos esetre sem" - szögezte le dr. Walter.

A kísérlet során, akárcsak a nagyobbak, a gyerekek is három hét különbséggel kapták meg a vakcina két dózisát. Ezt követően a kutatók megvizsgálták, hogyan reagál az alanyok immunrendszere az oltóanyagra. Megmérték az antitestszintjüket, majd az adatokat összehasonlították az idősebb korosztályokban mért értékekkel. Mindebből kirajzolódott, hogy a vakcináció a 5-11 éves gyerekeknél is hasonló mértékű védelmet biztosít, mint a fiataloknak és felnőtteknek adott nagyobb dózis.

