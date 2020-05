Koronavírus: így terjed a metrón

Koronavírus: beszéddel is terjeszthetjük - kattintson a részletekért!

A koronavírus-járvány lassulása miatt egyre több országban enyhítik a járványügyi korlátozásokat. Nem véletlen azonban, hogy minden esetben kihangsúlyozzák azt is: a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartása továbbra is nagyon fontos. Azonban tudjuk jól, hogy ezt nem minden helyzetben lehet betartani - ilyenkor jön képbe a maszk szerepe. Több tanulmány is bizonyította ugyanis, hogy a tünetmentes fertőzöttek is továbbadhatják a kórt, ráadásul ehhez még tüsszenteni vagy köhögni sem kell, elég csupán beszélgetni valakivel.

Nem véletlen, hogy itthon nem metrózhatunk maszk nélkül. Fotó: Getty Images

Így terjedhet a metrón

Az Oregoni Egyetem tudósai lemodellezték, hogyan terjedhet a koronavírus az olyan zárt terekben, mint például a tömegközlekedési eszközök. A Daily Mail által is megosztott videón jól látható, hogyan fertőzhet meg egy beteg egy egészséges embert a metrón, csupán azzal, hogy beszélget vele, vagy vele szemben állva telefonál.

Kézmosás és maszk - ez a kulcs

A Leicesteri Egyetem tudósa, Julian Tang a BBC Newsnak azt nyilatkozta, bár a beszéd során a levegőbe jutó, koronavírus-részecskéket tartalmazó nyálcseppek nem jutnak el olyan messzire, mint a kitüsszentett vírusrészecskék, ez is bőven elég ahhoz, hogy a metrón, buszon, vagy villamoson velünk szemben ülő vagy álló embert a tudtunk nélkül megfertőzzük. Ám nemcsak egy ember kerül veszélybe ilyenkor, a fertőző nyálcseppek ugyanis gyakorlatilag bármilyen felületen megtelepedhetnek, amelyet aztán mások megérintenek. Épp ezért nagyon fontos, hogy gyakran megmossuk a kezünket, a tömegközlekedési eszközök használata után pedig lehetőség szerint fertőtlenítsük a kezeinket.

A higiénés szabályok betartása mellett a maszk viselése is fontos szerepet játszik abban, hogy csökkentsük az új típusú koronavírus terjedésének kockázatát.