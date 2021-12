Koronavírus: ezért okozhat vérrögöt az AstraZeneca

A korábbi hónapokban már több kutatás is összefüggést vélt felfedezni az AstraZeneca vakcina beadása, illetve a vérrögképződés között. Egy brit és amerikai kutatókból álló csapat most az okokat is feltérképezhette: eredményeik alapján a vérben lévő egyik fehérjét vonzza a vakcina kulcsfontosságú összetevője. Ez a folyamat pedig egy olyan láncreakciót indít el, amelyben azimmunrendszeris részt vesz, és amely veszélyes vérrögök kialakulásához vezethet - írja a BBC.

Miért veszélyesek a vérrögök? A vérrögök nagyon súlyos következményekkel járhatnak, bizonyos szövődményeik akár halálosak is lehetnek.

Megvan, mi okozhatja a vérrögképződést

Az oltás beadását követő vérrögképződés nagyon ritkán fordult elő, az aggodalmak miatt ugyanakkor számos országban korlátozták az AstraZeneca használatát. Kormányzati támogatás mellett így a kutatócsoport megpróbálta kideríteni, mi állhat a vérrögképződés hátterében, a projekthez pedig az AstraZeneca szakemberei is csatlakoztak.

Azonosíthatták a vérrögképződés hátterében álló folyamatokat. Fotó: Getty Images

Két fő nyomon indulhattak el a kutatók:

A vérrögképződés csak egy bizonyos vakcinatípus, a vektorvakcinák esetén fordul elő.

Azokban az emberekben, akiknél a vérrögképződés megindult, szokatlan antitesteket is azonosítottak.

A tudósok úgy sejtették, hogy az az adenovírus játszhat szerepet a vérrögképződésben, melynek segítségével a szervezet védekezéséhez szükséges genetikai kódot biztonságosan bejuttatja a sejtbe. Ezért egy speciális krio-elektronmikroszkóppal molekuláris szinten feltérképezték az adenovírust. Kiderült, hogy ennek a vírusnak a felülete magához vonzza vérben lévő 4-es thrombocytafaktor- fehérjét, az egyik ugyanis negatív, míg a másik pozitív töltésű. Ez egy immunfolyamatot is elindít, melynek során olyan antitestek szabadulnak fel a vérben, amelyek a fehérjével összekapcsolódva vérrögök kialakulásához vezethet.

A kutatók szerint viszont a vakcina miatti vérrögképződés nagyon ritka esetben fordul elő, az oltás ugyanakkor emberek millióinak életét menthette meg a járvány kitörése óta. Az Egyesült Királyságban majdnem 50 millió dózis AstraZeneca vakcinát adtak be és 73 olyan halálesetet regisztráltak a szigetországban, amely vérrögképződéshez köthető. Az AstraZeneca szóvivője hangsúlyozta, hogy a vérrögök nagyobb valószínűséggel alakulnak ki a COVID-19 miatt, mint az oltás hatására.