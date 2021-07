Koronavírus: a tüdőkárosodás váratlan oka

A COVID-19 okozta tüdőkárosodás nyomai még egy év múltán is kimutathatóak. Részletek itt.

A gépi lélegeztetés életmentő beavatkozás, ugyanakkor a fokozott nyomás és erőhatás révén további károsodást idézhet elő a már egyébként is beteg tüdőben. A probléma régóta jól ismert az intenzív ellátásban, illetve létezik protokoll arra, hogy ezt a mellékhatást a lehető legkisebbre csökkentsék. Mindazonáltal a koronavírus-pandémia kezdete óta egyes orvosok amiatt aggódnak, hogy hasonló sérülés jöhet létre a COVID-19-betegek önálló légzése során is, ahogy afertőzésokozta légzési elégtelenség miatt erőltetetté válik a légzésük. A felvetés megosztja az intenzív ellátásban dolgozó szakembereket, egyik csoportjuk ugyanis úgy tartja, nem támasztja alá kellő bizonyíték a jelenség létezését, míg mások szerint szükség esetén megelőzési célból is lélegeztetőgépre kellene kötni a pácienseket.

A COVID-19-betegek tüdeje a kapkodó légzés miatt is károsodhat. Fotó: Getty Images

A vita eldöntése érdekében a Warwick Egyetem kutatói számítógépes modellezéssel igyekeztek választ kapni arra a kérdésre, hogy a COVID-19-betegek tüdeje valóban károsodhat-e csupán attól, hogy gyorsabbá és erőltetettebbé válik a légzésük - olvasható az intézmény közleményében. A szimulátor tíz oxigénpótlásban részesülő páciens adatait közvetítette előbb normál (7 milliliter/kilogramm és 14 belégzés/perc), majd fokozott (10 milliliter/kilogramm és 30 belégzés/perc) légzésmélység és légzésszám mellett. Az így kapott eredmények szerint potenciálisan káros mértékű nyomás és erőhatás érheti a tüdőt az utóbbi esetben, amely értékeket az orvosok gyakran tapasztalnak COVID-19-betegeknél.

"Modellünk szerint azoknál a pácienseknél, akik a COVID-19 következtében akut hipoxémiás légzési elégtelenséggel küzdenek, felmerülhet a megnövekedett légzőszervi erőfeszítések okozta tüdőkárosodás kockázata. Éppen ezért az érintett betegek légzését nyomon kell követni és kontrollálni kell az ellátásuk során" - hívta fel a figyelmet Declan Bates, az egyetem mérnöki karának professzora. A kísérlet eredményeit bemutató tanulmányt az Annals of Intensive Care című tudományos folyóiratban tették közzé.

