Koronavírus: így terjed szét a tüdőben

A tüdő légjáratai meglehetősen összetett rendszert alkotnak, faágszerűen 23 szinten ágaznak el egyre kisebb és kisebb ágakra, mígnem elérik az oxigénfelvételben kulcsszerepet játszó tüdőhólyagocskákat. Mint azt dr. Saidul Islam, a Sydney-i Műszaki Egyetem kutatója az intézmény honlapjának nyilatkozva elmondta, éppen ez a fajta komplexitás teszi rendkívül nehézzé, hogy kifejlesszenek egy pontos számítógépes szimulációt annak modellezésére, miként terjed szét az új koronavírus (SARS-CoV-2), miután eléri a tüdőt a légzőrendszerben. Dr. Islam és munkatársai ugyanakkor képesek voltak megalkotni egy modellt, ami a 23-ból az első 17 elágazási szintet magában foglalóan mutatta be a vírusrészecskék útját.

A koronavírus-részecskék többsége eljut egészen a tüdő legmélyebb régióiba. Fotó: Getty Images

"Függően a légvétel áramlási sebességétől a vírusrészecskék 32-35 százaléka rakódik le ebben az első 17 elágazásban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vírusrészecskék nagyjából 65 százaléka eljut egészen a tüdő legmélyebben fekvő régióiba, beleértve a léghólyagocskákat, avagy az alveolusokat is" - mutatott rá a szakember, a Physics of Fluids című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője. Tekintve, hogy a tüdő hólyagocskái mennyire fontos szerepet töltenek be az oxigén felvételében, azonnal kirajzolódik a jelenség valódi veszélye. Ha ugyanis nagy mennyiségű vírus kerül ebbe a kritikus régióba, úgy ez - az immunválasz generálta gyulladással együttesen - súlyos károsodást okozhat, csökkentve a vérbe jutó oxigén mennyiségét, egyszersmind fokozva az elhalálozás kockázatát.

A tanulmányból arra is fény derült, hogy a legtöbb vírusrészecske a jobb tüdőben rakódott le, annak is a három közül a felső és az alsó lebenyében. A kutatók szerint ennek oka a tüdő aszimmetrikus anatómiai felépítésében keresendő, illetve abban, ahogy a légáramlás útja áthalad a különböző tüdőlebenyeken keresztül. A tanulmány nemcsak bővíti ismereteinket a koronavírus terjedéséről, de akár a gyógyszeradagoló eszközök fejlesztésében is hasznos lehet. "Normál esetben, amikor gyógyszert lélegzünk be egy gyógyszeradagoló eszközből, a szer zöme a felső légutakban rakódik le, és csupán minimális mennyiségben éri el az alsó légutakat. A COVID-19-hez hasonló betegségek esetén viszont muszáj a leginkább érintett területeket megcéloznunk" - hangsúlyozta dr. Islam.

