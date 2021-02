Koronavírus: a 3. hullám kezdetén vagyunk?

Az utóbbi napokban a háziorvosok egyre nagyobb számú megbetegedéseket regisztráltak, az eddig érzékelt kedvező tendencia tehát megállt - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Véleménye szerint a koronavírus-járvány újbóli felfutását csak a széles körű vakcinázással tudjuk megakadályozni, ezért nagyon fontos, hogy az immunisok száma jelentős ütemben, folyamatosan növekedjen. Kiemelte, hogy már a háziorvosoknak is kulcsszerepük van az oltási program végrehajtásában.

Béres Zoltán háziorvos az AstraZeneca-féle vakcinát mutatja szolnoki rendelőjében.

Fotó: MTI/Mészáros János

Megússzák a karantént a beoltottak

A szakember megemlítette, hogy ha valaki már az új típusú koronavírus elleni vakcina mindkét agadját megkapta, és kivárta a teljes védettség kialakulásához szükséges 7-15 napot, akkor neki már nem kell karanténba vonulnia, ha később kontaktszemélynek bizonyul. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy az egyes városokban tervezett - vagy már meg is lépett - lazítással nem ért egyet, hiszen a túl korai nyitás nagy veszélyeket rejt magában.

"Hiteles forrásból tájékozódjunk!"

A tájékoztatón Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos is felszólalt. Arra kért mindenkit, hogy a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatban kizárólag hiteles forrásokból, pédául a háziorvosoktól tájékozódjunk. Kitért arra is, hogy a múlt héten már a háziorvosok is elkezdtek oltani, így már több mint 10 ezer ember kapta meg a védőoltást valamely háziorvosi rendelőben. Ezen a héten 2040 praxis olthatja az 59 alatti krónikus betegeket az AstraZeneca-féle oltóanyaggal, 2964 praxisban pedig a Pfizer-BioNTech-féle készítménnyel immunizálják a legveszélyeztetettebb korcsoportot: jelenleg a 80 és 89 év közöttieken van a sor - ismertette.

Viseljünk maszkot!

Elhangzott az is, hogy az elmúlt napon 166, szeptember 21-e óta pedig már 24289 személlyel szemben kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

