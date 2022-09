A Magyar Nemzeti Bank kedden 100 bázisponttal 11,75 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, aminek meg is lett a hatása: szerda és csütörtök reggel is erősödéssel indította a napot a forint. Ez az erősödés ugyanakkor már hétfőn elkezdődött a HVG vezető szerkesztője, Baka F. Zoltán szerint, méghozzá azoknak a nyugati híreknek a hatására, amelyek arról szóltak, hogy sikerülhet megoldást találni az energiaválságra.

A szakember az ATV Start című műsor vendége volt, ahol arról is beszélt, hogy a jegybank ugyanakkor tartós sikert nem nagyon tud már elérni. A forint erősítése nem sikerül, a szinten tartása is csak úgy, ahogy – fogalmazott, majd úgy folytatta: a Magyar Nemzeti Banknak már nincs ráhatása az inflációs folyamatokra, az árak alakulását ugyanis olyan tényezők befolyásolják, amelyek kívül esnek a hatáskörén (például aszály, energiaválság).

Komoly munkanélküliség jöhet itthon. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője az elszabaduló árak kapcsán arra hívta fel a figyelmet a műsorban, hogy ez nemcsak a lakosságot, hanem a vállalatokat is nehezen érinti. Mint elmondta, olyan szintre emelkedtek az energiaárak Európában és itthon is, hogy ha ezen a szinten maradnának, az a fizetési mérleget, a külkereskedelmi mérleget olyan mértékben borítaná meg, ami már makrogazdasági szinten is veszélyes lehet, és további leminősítéseket hozhat a hitelminősítők részéről.

Komoly munkanélküliség jöhet

A következő korszak nagy kihívása az lesz, hogy a magyar gazdaság képes lesz-e elviselni a növekvő energiaárak jelentette terhet, és ez a gazdaság teljesítményén milyen nyomot fog hagyni – véli Baka F. Zoltán. Az előrejelzések szerint technikailag beállhat egy recessziós állapot, mondja a szakember, hozzátéve: a kérdés, hogy a vállalkozások képesek lesznek-e úgy menedzselni ezt az időszakot, hogy ne kelljen elbocsátani embereket. Baka azonban attól tart, hogy komoly munkanélküliséggel kell majd szembenéznünk az előttünk álló hónapokban.

Török Zoltán azt nyilatkozta az ATV Startban, hogy az unión belül egy nagyon erős kísérletet fogunk látni a következő néhány napban arra, hogy megváltoztassák az árképzési rendszert, és egy ársapkát vezessenek be, például a gázár tekintetében. Baka pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az extraprofitadó gondolata is felmerült uniós szinten is.

