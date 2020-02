Katasztrofális jövő vár a gyermekeinkre

A szakértők szerint a klímaváltozás, az egészségtelen gyorsételek fogyasztására bíztató hirdetések és a fiatalkori alkoholfogyasztás mind hatalmas veszélynek teszik ki gyermekeinket. Minderről átfogó tanulmányt is készített A világ gyermekeinek jövője? címmel az Egészségügyi Világszervezet, az UNICEF (az ENSZ Gyermekalapja), valamint a fiatalok egészsége és jólléte érdekében neves szakértők által 2009-ben létrehozott Lancet Bizottság. A dokumentumot február 18-án publikálták a The Lancet oldalán.

Így áll Magyarország

Ebben a riportban különböző szempontok alapján rangsorolták a Föld 180 országát. Egyrészt a túlélési, egészségügyi, oktatási és táplálkozási mutatók alapján kiszámított index szerint, hogy mennyire alkalmas az adott ország egy gyermek felnevelésére, másrészt az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátási index alapján, hogy mennyire óvja meg a jövő generáció számára a környezetet az adott állam.

Amíg az egyik listán jól, addig a másikon rosszul teljesítenek a fejlett országok.

Az itt részletesen is elérhető adatokból jól látszik, hogy még a gyermekek felnevelése szempontjából a világon a legjobbnak tartott Norvégia is csak a lista végén kullog (jelesül a 156. helyen), ha a következő generáció számára megóvandó környezet szempontjából tekintünk az országra. Magyarország helyzete is a többi fejlett nyugati államéhoz hasonlóan alakul. Hazánk előbbinél a 28., utóbbinál a 127. helyet foglalja el. Összehasonlításképp Románia 80./113., Szlovákia 30./141., míg Ausztria 19./149. helyen áll a listákon.

Albánia és Tunézia jobban állnak

Mindössze nyolc olyan ország van a világon, amelyik - jelen állás szerint - képes lesz a 2030-ra kitűzött széndioxid-kibocsátási célokat teljesíteni, miközben a gyermekek egészségére és jólétére is megfelelő hangsúlyt fektetnek. Ezek: Albánia, Örményország, Grenada, Jordánia, Moldova, Srí Lanka, Tunézia, Uruguay és Vietnam.

Az éghajlatváltozás lesz a vesztünk

"A gyerekeknek létüket fenyegető veszélyekkel kell szembenézniük világszerte az éghajlatváltozás és a kereskedelmi nyomás miatt" - mondta Helen Clark, Új-Zéland korábbi miniszterelnöke, a bizottság társelnöke. Hozzátette: az országoknak felül kell vizsgálniuk hozzáállásukat a gyermekek és serdülők egészségéhez, hogy megvédjék a világot, melyet örökül hagyunk rájuk.

Pusztító egészségügyi következményekkel járhat ugyanis a jövő generációi számára az, ha a mostani előrejelzések szerint bekövetkezik a Föld átlag hőmérsékletének 4 Celsius fokos emelkedése 2100-ig. Ez ugyanis magával hozza majd az óceánok szintjének emelkedését, a hőhullámokat, az éhínséget, valamint olyanfertőző betegségekkiugróan nagy volumenű elterjedését, mint például a malária - figyelmeztetnek a szakemberek.

"Több mint két milliárd ember él olyan országokban, ahol a fejlődést humanitárius válságok, fegyveres konfliktusok és természeti katasztrófák akadályozzák, melyek egyre inkább összefüggenek az éghajlatváltozással" - mondta Awa Coll-Seck szenegáli miniszter, a bizottság másik társelnöke.

"Ragadozó marketing" A jelentés rávilágított a gyermekek számára a káros marketing veszélyeire is. Megállapította, hogy évente mintegy 30 ezer reklámnak vannak kitéve gyermekeink, melyek között a cukros üdítők, gyorsételek és alkoholt népszerűsítő hirdetések is szép számmal megjelennek. A bizottság egyik szerzője, a University College London fenntartható fejlődés és globális egészség területén tevékenykedő professzora, Anthony Costello arra figyelmeztetett, a gyermekek és a serdülők körében mérhetetlen sebességgel terjed a közösségi média használata, ami egyben azt is jelenti, hogy a "ragadozó marketing" az eddiginél is több veszélyt jelent rájuk nézve. "Kevés tényünk és adatunk van a gyermekeinkre zúduló közösségi média hirdetésekről és az azokat vezérlő algoritmusok működéséről" - mondta. Costello professzor egyúttal saját hazájának, az Egyesült Királyságnak a helyzetét sem hagyta szó nélkül. Mint figyelmeztet, a gyermekek egészsége és jólléte szempontjából összeállított listán elért előkelő helyezés nem jelentheti azt, hogy a babérjaikon ülhetnek, a gyermekszegénység fenyegetése ugyanis mind nagyobb. "Az, hogy a 21. században, Nagy-Britanniában minden második gyermek szegénységben él, nemcsak szégyen, de egy közelgő társadalmi és gazdasági katasztrófa jele is" - fogalmazott.

A szegények isszák meg a levét

Bár, ahogyan ez a grafikánkon is látszik, a világ legszegényebb országai rendelkeznek a legkevesebb üvegházhatású gázkibocsátással, úgy tűnik, mégis ők azok, akik a leginkább elszenvedik az éghajlatváltozás negatív hatásait. "Nem válthat a világ gyermekeinek kárára az, hogy egy-egy nemzet jobb életfeltételeket akar teremteni a saját leszármazottainak" - tette hozzá Coll-Seck.

A világ országai 2015-ben 17 fenntartható fejlődési célkitűzésről állapodtak meg, ideértve a zéró éhínséget és szegénységet, valamint többi között az éghajlatváltozást célzó intézkedéseket, de öt év elteltével kevés előrelépés történt ezek ügyében. Ezt alátámasztandó álljon itt egy adat egy 2019-es jelentésből: a bolygón közel 2,3 milliárd túlsúlyos gyermek és felnőtt volt tavaly, míg több mint 150 millió gyermek az éhínség miatt megrekedt a növekedésben.

Sürgős változások kellenek

A jelentés egy olyan új, globális mozgalom elindítását sürgeti, ami a gyermekek érdekében cselekszik, s irányításában az ifjak is részt vesznek. E mozgalomhoz az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg:

Azonnali sürgősséggel állítsák meg a szén-dioxid-kibocsátást, hogy biztosítsák a gyermekek jövőjét ezen a bolygón.

A gyermekek és a serdülők legyenek a fenntartható fejlődés elérésére irányuló erőfeszítések központjában.

A gyermekek egészségének és jogainak előmozdítása érdekében kezdeményezzenek új irányelveket és befektetéseket minden ágazatban.

Adjanak helyet a gyermekek véleményének a politikai döntésekben.

Szigorítsák a káros kereskedelmi marketing tevékenységek nemzeti szabályozásait az ENSZ gyermekjogi egyezményének új ajánlásai alapján.

"Egy új korszaknak kell kezdődnie a gyermekeink és serdülőink egészsége érdekében. Ez a mi generációnk legfőbb próbatétele" - mondta Dr. Richard Horton, a Lancet főszerkesztője.

