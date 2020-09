"Ingyenessé kell tenni a koronavírusteszteket"

Agresszívebben és gyorsabban terjed az új koronavírus , mint az első hullám idején - derült ki Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vezető epidemiológusának előadásából hétfőn. A járvány most másik arcát mutatja, ezért másképp is kell reagálnunk. Míg tavasszal egy ember átlagosan 1,1 másik embert fertőzött meg SARS-CoV-2-vírussal, addig most 2,5-3-at, azaz a járvány két-háromszoros sebességgel terjed - idézi beszámolójában a szakembert a Népszava .

Nem megoldás a határzár

Oroszi Beatrix - aki a Semmelweis Egyetemen, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete által szervezett "COVID 19 járvány" szimpóziumon ismertette a legfrissebb adatokat - úgy fogalmazott, augusztus eleje óta az esetszámok lépcsőzetesen emelkednek, az áttörés pedig a múlt heti hosszú hétvége után volt, amikor a 30-40-es napi fertőzöttszám hirtelen megugrott, és vasárnap már 292 új esetet regisztráltak. Az epidemológus rámutatott, a határok lezárása nem feltétlenül hatékony, mivel a külföldi fertőzéshez köthető esetek még a 10 százalékot sem érik el. Az epidemológus arról is beszélt, tavasszal inkább az idős- és szociális otthonokat, kórházakat érintette a terjedés, míg most falunapokon, gólyatáborokban, esküvőkön történnek az átvitelek.

A COVID-19-es betegek átlagéletkora most 31 év

De nem csupán ebben különbözik a mostani hullám a tavaszitól. Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, az új típusú koronavírus ezúttal inkább a fiatalok között terjed, Orosz szerint pedig már a 27. héttől megfigyelhető volt a COVID-19-betegek átlagos életkorában bekövetkezett változás. Az átlagéletkor akkor 63 év volt, most 31. Ez azért is gond, mert a fiatalok gyakran tünetmentesek, vagy enyhe tünetekkel esnek át a fertőzésen, így szinte észrevétlenül adják tovább a vírust. Mindezt pedig a terjedés most tapasztalható sebessége is alátámasztja.

Merkely: a határzár már nem lesz elég A vártnál 3-4 héttel korábban ért Magyarországra a koronavírus-járvány újabb hulláma, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint pedig ennek oka az, hogy sok magyar nyaralt külföldön. További részletek itt.

Ezt tehetik az emberek

Oroszi Beatrix szerint, ha szeretnénk elkerülni, hogy a Floridában történtek - ahol szintén a fiatalok betegedtek meg először, és később terjedt át más korosztályokra a vírus, majd öt hét alatt felfutott a halálozások száma is - itthon is megismétlődjenek, akkor gyors és hatékony intézkedések kellenek, nem szabad elbagatellizálni a járvány elleni küzdelmet. Hangsúlyozta, a legfontosabb az új esetek azonosítása és a gyors kontaktkutatás, ehhez azonban sok tesztelésre van szükség. "Annak érdekében, hogy a lakosság minél könnyebben hozzáférjen a tesztekhez, ingyenessé kell tenni azokat" - javasolta az ITM vezető epidemológusa, aki szerint az emberek azzal tehetik a legtöbbet, ha helyesen - szájat, orrot is eltakarva - viselik a maszkot, megtartják a fizikai távolságot (másfél métert), és gyakran mosnak kezet.

Három tanár is koronavírusos lehet egy óbudai általános iskolában - további részletek társportálunk, az nlc.hu cikkében.