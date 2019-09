Így védekeznek a tengerszint-emelkedés ellen

A klímaváltozás miatti tengerszint-emelkedés nemcsak a trópusi szigetállamokat veszélyezteti, hanem New Yorkot is. A metropolisz hatalmas projektek keretében vértezi fel magát a növekvő vízszint ellen. Stratégiájuk része többek között a 850 kilométer hosszú partvonal megerősítése is.

New Yorkot is fenyegeti a klímaváltozás miatti tengerszint-emelkedés. Fotó: iStock

Megerősítik a partokat

A Queens városrészben lévő Rockaway félszigeten, valamint a délen lévő Staten Islanden - a Sandy hurrikán által legerőteljesebben érintett területeken - már több mint 15 kilométeren mesterséges homokdűnéket alakítottak ki. Több millió tonna homokot szállítottak oda, hogy megerősítsék a partokat. Emellett a város több milliárd dollárt költött arra is, hogy az elektromos hálózatokat és a metróvonalakat megvédje az áradásoktól.

A klímaváltozás komoly veszélyéről itt olvashat bővebben!

Brooklyn több negyedében és főként a manhattani Wall Street közelében időről időre homokkal töltött konténerek tűnnek fel. Ezek ideiglenes barikádok, amelyek a következő öt évben segíthetnek az áradások elleni védekezésben, míg nem sikerül hosszú távú megoldást találni. A hivatalos előrejelzések szerint 2050-ben a Manhattan déli csúcsán lévő épületek 37 százalékát fogja fenyegetni a vihardagályok veszélye. Ötven évvel később pedig a terület utcáinak 20 százalékát akár naponta is elöntheti a víz.

Van terv bőven

A legambiciózusabb projektek azonban még el sem kezdődtek. A város magasabbra akarja emelni a Manhattan déli részén az East River mentén elterülő parkot, a munkálatokat jövőre kezdik. A hozzátoldott terület a jövőben "hatástalaníthatja a viharokat" - mondta Stephen Cohen, a Columbia Egyetem szakértője.

A politikusok és szakértők mellett az amerikai hadsereg technikusai is a New York-i régió megmentését célzó tervekkel foglalkoznak. Az egyik javaslatuk egy víz alatti viharbarikád építése minden New York-i vízi útvonalon: ez 92 százalékkal csökkentené az áradás veszélyét, megvalósítása azonban 120 milliárd dollárba kerülne és károsítaná az ökoszisztémát is.