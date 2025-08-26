Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Időpontért is hetekig kell sorban állni: a kórház szerint ők nem hibáznak

Hétfőn reggelente kígyózó sorok alakulnak ki a Dél-pesti kórház 20. kerületi szakrendelője előtt az ATV Híradó riportja szerint. A betegek ortopédiai vagy reumatológiai szakrendelésre kérnének időpontot, sokuknak azonban hosszas várakozás után sem jut.

Hétfőn, nem sokkal 6 óra után a betegek már sorban állnak a Dél-pesti kórházhoz tartozó 20. kerületi szakrendelő előtt. Kezelésről még szó sincs, az emberek arra várnak, hogy időpontot kapjanak reumatológiára vagy ortopédiára. Ez minden hétfőn így megy: az időpontokat reggel 7-kor kezdik kiadni, amíg el nem fogynak – olvasható az ATV Híradó cikkében. Hozzáteszik, a sorban állás oka, hogy ortopédiára egyszerre csak 10-15 időpontot osztanak ki, telefonon pedig nagyon nehéz elérni a rendelőt.

„Most vagyok itt ötödször időpontot kérni az ortopédiára. 7.10-kor a múlt héten már elfogyott az ortopédiára az időpont. Fáj a lábam. Hoztam egy széket magammal” – mesélte az egyik beteg a sorban. Miután 7 órakor elkezdték beengedni a várakozókat, kifelé jövet többen is azt mondták az ATV Híradó stábjának, hogy szeptember végére kaptak időpontot. Voltak továbbá, akiknek ezúttal sem jutott már szabad időpont. Ők a jövő héten újra próbálkozhatnak.

Az ATV megkeresésére a kórház azt írta, hogy ők nem tehetnek a sorokról, mivel szerintük a sorban állás oka az, hogy sokan jóval az időpontjuk előtt érkeznek a rendelőbe. A betegeket 7 órától fogadják, aki előbb érkezik, annak várakozásáért nem felelősek. A kórház ezenkívül válaszában hangsúlyozta: a páciensek az EgészségAblak applikáción, a központi 1812-es és az intézményi telefonszámon, valamint e-mailben is foglalhatnak maguknak időpontot a szakrendelésre.

Borítókép: illusztráció, Getty Images

