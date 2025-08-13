Holnaptól a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép életbe – a katasztrófavédelem óvatosságra int

Augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország teljes területére.
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a katasztrófavédelem közös közleményében.
Életmentő tanácsok a legforróbb napokra
- Folyamatosan pótold az elveszített folyadékot! Kerüld viszont az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat, ezek ugyanis növelik a kiszáradás kockázatát.
- A legforróbb órákban – 11 és 15 óra között – kerüld a direkt napfényt, húzódj árnyékba, légkondicionált helyiségbe!
- Gyermekeket, időseket, betegeket és háziállatokat soha ne hagyj zárt járműben, még rövid időre sem! Ha autóban hagyott embert vagy állatot látsz, azonnal hívd a 112-es segélyhívószámot!
- Utazás, kirándulás során, illetve fesztiválon tartsd jól zárható hűtőtáskában az élelmiszereket!
- Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben! A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától is meggyulladhat! Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet soha ne hagyd felügyelet nélkül!