Holnaptól a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép életbe – a katasztrófavédelem óvatosságra int

Augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország teljes területére.

Pokoli hőség vár ránk az elkövetkező napokban. Fotó: Getty Images

A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a katasztrófavédelem közös közleményében.

Életmentő tanácsok a legforróbb napokra

Folyamatosan pótold az elveszített folyadékot! Kerüld viszont az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat, ezek ugyanis növelik a kiszáradás kockázatát.

A legforróbb órákban – 11 és 15 óra között – kerüld a direkt napfényt, húzódj árnyékba, légkondicionált helyiségbe!

Gyermekeket, időseket, betegeket és háziállatokat soha ne hagyj zárt járműben, még rövid időre sem! Ha autóban hagyott embert vagy állatot látsz, azonnal hívd a 112-es segélyhívószámot!

Utazás, kirándulás során, illetve fesztiválon tartsd jól zárható hűtőtáskában az élelmiszereket!