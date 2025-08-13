Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +33°
Nincs front

Holnaptól a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép életbe – a katasztrófavédelem óvatosságra int

N.M.M.
N.M.M.

A fokozott hőterhelés még az egészséges szervezetet is megviseli.

Augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország teljes területére.

Hőmérő kánikulát mutat.
Pokoli hőség vár ránk az elkövetkező napokban. Fotó: Getty Images

A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a katasztrófavédelem közös közleményében.

Életmentő tanácsok a legforróbb napokra

  • Folyamatosan pótold az elveszített folyadékot! Kerüld viszont az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat, ezek ugyanis növelik a kiszáradás kockázatát.
  • A legforróbb órákban – 11 és 15 óra között – kerüld a direkt napfényt, húzódj árnyékba, légkondicionált helyiségbe!
  • Gyermekeket, időseket, betegeket és háziállatokat soha ne hagyj zárt járműben, még rövid időre sem! Ha autóban hagyott embert vagy állatot látsz, azonnal hívd a 112-es segélyhívószámot!
  • Utazás, kirándulás során, illetve fesztiválon tartsd jól zárható hűtőtáskában az élelmiszereket!
  • Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben! A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától is meggyulladhat! Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet soha ne hagyd felügyelet nélkül!

hőség hőguta kánikula hősokk harmadfokú hőségriasztás
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +33 °C
Minimum: +14 °C

Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon néhol megélénkül, másutt mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
