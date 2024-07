Hód harapott meg egy kutyasétáltatót Budapesten

Kutyasétáltatás közben harapott meg egy hód egy nőt a fővárosi Népszigeten – derült ki az RTL Híradó című műsorából. A szerencsétlenül járt lakos ugyan jól van, de azóta is naponta különböző oltásokat kell kapnia.

Egyre több a hód a vizeinkben. Fotó: Getty Images

Kisebb patakban is láttak már

A nő a kánikula miatt a Népszigeten – nem messze az újpesti Északi összekötő vasúti hídtól – térdig sétált be a Dunába, amikor egy szőrös állat nekiütközött, majd éles fájdalmat érzett. A vízből kiszaladva látta csak meg a hód fejét.

A hódok száma az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt Budapesten – mondta el a műsorban Pataki Gábor. Az Állatmentő Liga vezetője arról is beszámolt, hogy kisebb patakokban is találtak már hódot. A megtámadott nő a közösségi médiában azt írta, egyetlen percig sem hibáztatta az állatot a támadásért, mert ő maga ment be a hód életterébe.