Hódinvázió Sárváron: már dróthálókkal védekeznek a helyiek

A hódok akár 30-40 centiméter vastag fákat is képesek kidönteni, de éppúgy megrágják a csemetéket is. A Vas megyei városban ezért 40 fát is dróthálóval kerítenek körben a Csónakázó-tó körül, hogy megóvják azokat a rágcsálóktól – derül ki a Sárvár Lendületben közösségi oldal keddi bejegyzéséből. A hódok eddig is jelentős károkat okoztak az érintett terület fáiban, ezt elégelték meg a helyiek.

A poszt kiemeli, hogy a hódok védett állatok, amelyek fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Időnként azonban mégis szükség lehet a számuk korlátozására. Sárváron már folyamatban van az engedélyeztetési eljárás, hogy a Csónakázó-tó populációját befoghassák és elszállíthassák, mivel jelenlétük veszélyt jelent a tó körüli növényvilágra

A Pénzcentrum cikkében megjegyzi, hogy a faj az ezredforduló körül kezdett visszatérni az országba, miután a 19. század végén és a 20. század elején teljesen eltűnt a hazai élőhelyeiről. A visszatelepítés után gyorsan elszaporodtak a hódok, sőt, túlzott elszaporodásuk, illetve az általuk okozott károk a növényzetben és a mezőgazdaságban egyre nagyobb problémát jelent, főként a vízparti településeken.

