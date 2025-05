Zene, virágillat és rég elvesztett rokonok – megosztotta élményeit a nő, aki 11 percig volt halott

Egy 68 éves nő 11 percet töltött a klinikai halál állapotában, ezalatt pedig elmondása szerint járt a mennyben és a pokolban is – számolt be egy kansasi nő történetéről a Mirror.

Charlotte a mennyországba is beléphetett. Fotó: Getty Images

Pokol és menny, rég nem látott szerettek

Charlotte Holmes éppen a kardiológusát látogatta meg, amikor hirtelen 200 fölé ugrott a vérnyomása, ezért közölték vele, hogy a kórházban kell maradnia, amíg állapota rendeződik. Férje, Danny vele maradt, amíg infúzióval próbálták levinni a vérnyomását. Ekkor azonban felgyorsultak az események: leállt a szíve, ezért megkezdték az újraélesztését.

"Én végig a testem fölött voltam, láttam a küzdelmüket, közben pedig csodás virágillatot éreztem és zenét is hallottam" – idézte fel a történteket a nő, aki emlékei szerint ezután a mennyországba is beléphetett. „Ott virágok, fák vettek körül és minden zenére ringatózott. Angyalok vezettek körbe és én egyáltalán nem féltem. Láttam a már rég halott rokonaimat, még a szüleimet és a nővéremet is. Nem tudom megfogalmazni pontosan, mert a mennyország milliószor felülmúlja azt, amit mi el tudunk képzelni.”

Azt a gyermeket is látta, akit még húszéves korában, öthónapos terhesen veszített el. Ezt követően a pokolba is elvezették, szerinte hogy lássa, mi is várhat az emberekre: „a rothadó hús szaga, a sikolyok elviselhetetlenek voltak”. Charlottét végül sikerült újraéleszteni, két héttel később pedig hazamehetett a kórházból.