Egy korty bor, és már ég is a gyomrod? Ez a magyarázat

A gyomorégés talán az egyik legáltalánosabb probléma, ami az egészségünket érintheti. A kínzó tünet jellemzően a has felső részén, a szegycsont mögött/alatt jelentkezik, és az enyhe, szorító érzéstől egészen az égő fájdalomig fokozódhat. Bizonyos ételek és italok különösen felerősíthetik a gyomorégés okozta panaszokat, az egyik ilyen az alkohol. Hogy mi ennek az oka, illetve mire kell figyelni, arról bővebben a Medical News Today cikke írt.

Miért erősítheti fel az alkohol a gyomorégést?

A nyelőcső és a gyomorszáj között elhelyezkedő záróizom feladata az lenne, hogy az elfogyasztott ételt és folyadékot a gyomorban tartsa, és ne engedje vissza a nyelőcsőbe. Ám ha valamilyen okból ennek a záróizomnak a működése nem tökéletes, a savas gyomortartalom visszaáramolhat a nyelőcső alsó szakaszába, és ott erős irritációt válthat ki. A refluxnak (GERD) is nevezett állapot viszonylag gyakori probléma a magyar lakosság körében is, sokaknál pedig akár kisebb mértékű alkohol elfogyasztása is kellemetlen tüneteket eredményezhet.

Nem csak a fejünkbe szállhat, de a gyomrunkra is húzódhat az alkohol. Fotó: Getty Images

Egy 2019-es tanulmány megállapította, hogy azok az emberek, akik gyakrabban, vagy nagyobb mennyiségben fogyasztottak alkoholt, a reflux tüneteitől is gyakrabban szenvedtek. Ez nem jelenti azt, hogy az alkohol egyértelműen refluxhoz vezet, felhívja ugyanakkor a figyelmet a kettő közötti összefüggésekre. Többen között az alábbi módon ronthatja a reflux tüneteit.

Ellazítja a gyomorszáj záróizmát

Az alkohol ellazítja a gyomorszáj záróizmát (az alsó nyelőcső záróizmot), így a gyomorsav könnyebben visszajuthat a nyelőcsőbe. Ez okozza a tipikus égő érzést a mellkasban, illetve a gyomorszáj tájékán.

Gyomorsavtermelés fokozódása

Az alkohol (főleg erősebb fajtái, mint a bor, pezsgő vagy tömény italok) serkentheti a gyomorsav termelését. A túl sok sav irritálhatja a gyomor nyálkahártyáját, ami gyomorégéshez vagy gyomorfájdalomhoz vezethet.

Nyálkahártya-irritáció

Az alkohol közvetlenül is károsítja a gyomor védő nyálkahártyáját, ami gyulladáshoz (gasztritiszhez) vezethet. Ez érzékenyebbé teszi a gyomrot a savra, és égő érzésként, fájdalomként jelentkezik.

Ivás éhgyomorra

Ha nincs étel a gyomorban, az alkohol még jobban irritálja a nyálkahártyát, és a savas hatás erősebben érezhető. Ez különösen jellemző tömény italoknál.

Hogyan kerüljük el az alkohol okozta gyomorégést?

Egyénileg eltérő lehet, hogy kinél mennyi alkohol okoz gyomorégést, a mértékletesség ugyanakkor általános jótanácsként szolgálhat. Persze az egészségünk szempontjából az lenne a legjobb, ha soha semennyi alkoholt nem fogyasztanánk. Nem mindegy az sem, hogy mit iszunk, egyes alkoholfajták nagyobb mértékben fokozhatják a refluxos panaszokat, de ez is egyénenként eltérő lehet. Legalább azoktól az alkoholfajtáktól mindenképpen javasolt tartózkodni, amelyekről tudjuk, hogy kellemetlen tüneteket válthatnak ki. Segíthet az is, ha legalább az esti órákban kerüljük az alkoholt, az ugyanis ellazítja a gyomorszáj záróizmát, ez pedig segíti a gyomorsav visszaáramlását fekvés során. A reflux kezeléséről bővebben az alábbi cikkünkben is írtunk.