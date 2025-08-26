A kórházak is kifogytak a gyógyszerekből: vészhelyzetet hirdetett ki az elnök egy afrikai országban

A botswanai pénzügyminisztérium 250 millió pula (átszámítva mintegy 6 milliárd forint) forrást különített el a probléma orvoslására – közölte hétfőn Duma Boko elnök televíziós beszédében. Hozzátette, hogy a sürgősségi gyógyszerek elosztását a hadsereg fogja felügyelni, és az első szállítmányokat haladéktalanul elindítják a fővárosból, Gaboronéból a készlethiánnyal küzdő vidéki klinikákra.

Az ország egészségügyi minisztériuma már augusztus elején felszólította a kórházakat, hogy a gyógyszerhiányra tekintettel halasszák el a nem életmentő műtéteket. „A központi orvosi raktárak által működtetett orvosi ellátási lánc csődöt vallott. Ez a kudarc országszerte súlyos zavarokat okozott az egészségügyi ellátásban” – mondta Boko. Kiemelte, a gyógyszerek ára sok esetben ötszörösére, tízszeresére emelkedett. „A jelenlegi gazdasági körülmények között ez a helyzet fenntarthatatlan” – hangsúlyozta az elnök.

Botswana egyike azoknak az afrikai országoknak, amelyeket súlyosan érintett, hogy az amerikai kormány felfüggesztette fejlesztési segélyeit az egészségügy területén. További tényezőként közrehatott az is, hogy a 2,5 millió lakosú Botswana ugyan a világ legnagyobb gyémánttermelői közé tartozik, de költségvetése csökkent a globális gyémántpiaci kereslet tartós visszaesése miatt.

Borítókép: Getty Images