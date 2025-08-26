Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+10° +29°
Nincs front

A kórházak is kifogytak a gyógyszerekből: vészhelyzetet hirdetett ki az elnök egy afrikai országban

MTI/HáziPatika.com
Szerző MTI/HáziPatika.com

Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a dél-afrikai Botswana, mert a kórházak országszerte kifogytak a fontos gyógyszerekből.

A botswanai pénzügyminisztérium 250 millió pula (átszámítva mintegy 6 milliárd forint) forrást különített el a probléma orvoslására – közölte hétfőn Duma Boko elnök televíziós beszédében. Hozzátette, hogy a sürgősségi gyógyszerek elosztását a hadsereg fogja felügyelni, és az első szállítmányokat haladéktalanul elindítják a fővárosból, Gaboronéból a készlethiánnyal küzdő vidéki klinikákra.

Az ország egészségügyi minisztériuma már augusztus elején felszólította a kórházakat, hogy a gyógyszerhiányra tekintettel halasszák el a nem életmentő műtéteket. „A központi orvosi raktárak által működtetett orvosi ellátási lánc csődöt vallott. Ez a kudarc országszerte súlyos zavarokat okozott az egészségügyi ellátásban” – mondta Boko. Kiemelte, a gyógyszerek ára sok esetben ötszörösére, tízszeresére emelkedett. „A jelenlegi gazdasági körülmények között ez a helyzet fenntarthatatlan” – hangsúlyozta az elnök.

Botswana egyike azoknak az afrikai országoknak, amelyeket súlyosan érintett, hogy az amerikai kormány felfüggesztette fejlesztési segélyeit az egészségügy területén. További tényezőként közrehatott az is, hogy a 2,5 millió lakosú Botswana ugyan a világ legnagyobb gyémánttermelői közé tartozik, de költségvetése csökkent a globális gyémántpiaci kereslet tartós visszaesése miatt.

Ez is érdekelhet

Borítókép: Getty Images

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

gyógyszerhiány kórházi leállás Botswana

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +10 °C

A fátyol- és gomolyfelhők mellett napos, száraz idő várható. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 25 és 31, késő este 11 és 21 fok között valószínű. Ismét délnyugatira fordul az áramlás, ezzel szubtrópusi eredetű meleg érkezik a Kárpát-medence fölé. Fronthatás így nem várható, de a magasban zajló gyors melegedés az időjárás-változásokra különösen érzékenyek körében kellemetlen panaszokat okozhat.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra