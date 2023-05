Ez a 3 éves többet tud a szén-monoxid veszélyeiről, mint sok felnőtt

Délnyugaton, nyugaton több lesz a felhő, és egyre többfelé eső, zápor is lehet, de északkeleten száraz, napos időre készülhetünk, miközben ott is folyamatosan növekszik a felhőzet. Élénk lesz a keleti szél, a maximumhőmérséklet 16, 22 fok között alakul. Csütörtökön eleinte csak délnyugaton, majd máshol is kettősfronti hatás érvényesül. Gyakori lehet a görcsös és a migrénes fejfájás is, ingadozhat a vérnyomás, keringési problémák léphetnek fel. Többen tapasztalhatnak szédülést, rosszullétet. A csapadékos részeken kifejezetten alacsonyan alakul a komfortérzet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: