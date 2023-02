Több hatodéves orvostanhallgató is a mentőszolgálatnál teljesíti kötelező szakmai gyakorlatát. Őket egy-egy esetkocsi személyzetéhez osztják be, amelyhez csatlakozva megfigyelhetik és segíthetik a betegek ellátását. „Ilyenkor nemcsak a bajtársak utasításait és tanácsait, de a mentőegység tagjait is mindenhova érdemes követnie az egyetemistáknak” – teszi hozzá az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztja.

A megjegyzés az egyik gyakornok esetére utal, aki a napokban bizony pórul járt, amikor betegátadás után szeretett volna egy kávét és egy szendvicset vásárolni magának a kórházi büfében. Eközben ugyanis, alighogy lezárta a mentőtiszt az esetet a táblagépen, az egységet máris riasztotta a mentésirányítás. A mentősök nem várhattak az orvostanhallgatóra, azonnal elindultak a helyszínre. Ott végül egy 45 év körül férfi életét mentették meg.

„A mentés sok gyakorlati tanulsággal is szolgálhatott volna az egyetemista számára, ám ő ezalatt az esetkocsit kereste a kórház udvarán” – írja a poszt. A gyakornok végül a mentésirányítással egyeztetve, tömegközlekedéssel tért vissza a mentőállomásra, ahol ismét csatlakozhatott a mentőegységéhez.

