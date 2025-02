Az e-cigi majdnem megölte a kamaszt

Egy édesanya tehetetlenül nézte, ahogy 15 éves fia levegőért küzd, miután összeesett a tüdeje. A rendkívül agresszív tünetet az E-cigi okozta – írja a Mirror.

Az e-ciginek is megvannak a veszélyei. Fotó: Getty Images

Be akart illeszkedni, ezért szokott rá

Nathan azért kezdett el tutti-frutti ízesítésű párologtatókat szívni, hogy könnyebben be tudjon illeszkedni az iskolatársai közé, hiszen ezeket sok barátja is gyakran használja. Akkor még úgy tudta, ez a szokás teljesen biztonságos. Egyik nap azonban hirtelen komoly tünetek jelentkeztek nála, vért köhögött és képtelen volt felmenni a lépcsőn, végül pedig már levegőt sem tudott venni.

Kórházba kerültünk, és amikor megmutatták a mellkasáról készült felvételeket, és közölték, mennyire közel került a halálhoz, a fiam zokogott

– mesélte Rebecca Chesworth a velük történteket.