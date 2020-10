COVID-19: ennyivel halálosabb, mint az influenza

Az influenza és a koronavírus-járvány okozta COVID-19 halálozási statisztikáit előszeretettel torzítják úgy, hogy előbbi javára mutasson többet. Teszik mindezt azért is, hogy alátámasszák, feleslegesek a szigorú intézkedések és lezárások, mert az új betegség korántsem olyan veszélyes, mint a régóta velünk élő influenza. Ez azonban egyrészt félrevezető, másrészt veszélyes, főleg, ha olyan emberek is fals adatokat terjesztenek, mint például az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump. "Jön az influenzaszezon! Minden évben sokan, néha több mint 100 ezren is meghalnak influenzában az oltás ellenére. Lezárjuk ezért az országot? Nem, megtanultunk együtt élni vele, ahogyan megtanulunk együtt élni a COVID-dal is, ami sokkal kevésbé halálos" - írta a politikus a Twitteren. A CNN két újságíróját, Holly Yant és Jessi Esparzát azonban ez a nyilvánvalóan túlzó adat arra sarkallta, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntsenek a pohárba a két betegség halálozási statisztikái és fertőzőképessége ügyében.

Öt szezonban szedett annyi áldozatot az influenza, mint most 8 hónap alatt a koronavírus.

Fotó: Getty Images

Mint írják, az USA-ban a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint 8 hónap alatt több mint 210 700 ember életét követelte a koronavírus-fertőzés miatt kialakult COVID-19 megbetegedés. Átlagolva ez napi 867 COVID-19-hez köthető halálesetet jelent az első, február 6-i óta. Ezzel szemben az influenza a legutóbbi szezonban körülbelül 22 ezer ember haláláért tehető felelőssé az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) adatai szerint. A CDC közlése alapján az esetek többsége október és május között történt. Ha tehát október 1. és május 31. között 22 ezer ember halt meg, akkor ez napi átlagban 91 haláleset 8 hónap alatt. "A COVID-19 több embert ölt meg, mint az influenza az elmúlt öt szezonban összesen" - szögezi le a cikk, megjegyezve, Trump 100 ezer áldozatról szóló tweetje még csak közelében sem jár a valóságnak, ha megnézzük a CDC 1976 és 2007 közötti, valamint 2010-től mostanáig tartó statisztikáit.

A briteknél is a koronavírus a halálosabb

Nemcsak Amerikában elégelték meg azonban az állandó alaptalan vagy téves számháborút, hanem az Egyesült Királyságban is. A brit nemzeti statisztikai hivatal (Office for National Statistics, ONS) csütörtökön közölte, háromszor több embert ölt meg a koronavírus okozta betegség, mint az influenza és a tüdőgyulladás együtt. A SkyNews cikke szerint 2020 januárja és augusztusa között 48 168 COVID-19-hez köthető halálesetet jegyeztek fel, míg ugyanebben az időszakban tüdőgyulladásban 13 619, influenzában 394 ember vesztette életét Angliában és Walesben. A vizsgált időszakban az összes haláleset 12,4 százaléka volt a COVID-hoz köthető, míg 0,1 százalék az influenzához, 3,5 százalék pedig a tüdőgyulladáshoz.

"1959 óta, mióta az ONS vezeti a havi elhalálozási adatokat, az influenzában és tüdőgyulladásban elhunytak száma az év első 8 hónapjában mindig alacsonyabb volt, mint most a COVID-19 áldozatainak száma" - szögezte le Sarah Caul, az ONS halálozási adatok elemzőinek vezetője.

De nemcsak a halálozási statisztikái rosszabbak a koronavírusnak, mint az influenzának, a fertőzőképessége is jóval nagyobb. Míg a kutatások szerint egy influenzás ember megközelítőleg 1,28 másikat fertőz meg, addig egy koronavírusos a korlátozó intézkedések nélkül akár könnyedén 2-3-at is. Ráadásul, mint az köztudott, a SARS-CoV-2 hordozója napokig tünetmentesen terjesztheti a kórokozót, míg az influenza esetén ez az inkubációs időszak jóval rövidebb, már 1-4 nap után jelentkezhetnek a tünetek. Ezzel szemben a koronavírus szimptómái a Harvard Medical School kutatói szerint átlag 4-5 nap után jelentkeznek, de már a megfertőződést követő 48-72 órán belül képes a vírust terjeszteni a fertőzött. Sőt, új kutatások azt sugallják, hogy akár már hamarabb is fertőzőképes lehet az, aki elkapta a SARS-CoV-2-őt. Hogy mindezt hogy kell elképzelni, azt a CNN alábbi videós animációja hivatott bemutatni.

Hiába van oltás, azt sem adatják be

De, míg az influenza ellen már régóta létezik védőoltás, addig a koronavírus terjedését és a betegség kialakulását még nem lehet ilyen módon kivédeni. Hiába van azonban influenza elleni vakcina, az amerikaiak majdnem fele nem oltatja be magát. Pedig a szakértők szerint egyrészt jóval kevesebb lenne a betegség áldozata, másrészt, ha el is kapja valaki a vakcinázás ellenére, tünetei általában kevésbé súlyosak, mint oltás nélkül lennének.

Addig azonban, amíg nincs COVID-vakcina, csak annyit tehetünk, hogy betartjuk az alapvető higiéniai és járványügyi szabályokat, azaz gyakran mossuk meg a kezünket szappannal és meleg vízzel, maszkot viselünk és megtartjuk a minimum 1,5 méteres távolságot.

