Pénzt tett el a beteghordó, orvosokkal és gyógyszerészekkel működött együtt

Elrendelte a letartóztatását a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája pénteken egy korábban beteghordóként dolgozó férfinek, aki pénzért cserébe intézett el soron kívüli egészségügyi ellátást az őt felkeresőknek - közölte a Budapest Környéki Törvényszék pénteken közleményben az MTI-vel, megjegyezve: a végzés nem végleges, de végrehajtható. A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája pénteken rendelte el a férfi letartóztatását.

Megmondta, mennyit fizessenek az orvosnak

A korábban beteghordóként dolgozó férfi kiépített egy vesztegetési pénzek átvétele tilalmának kijátszását célzó kapcsolati hálót, amelyben különböző orvosokkal, gyógyszerészekkel működött együtt - írták. Főként olyan emberek fordultak a gyanúsítotthoz, akik soron kívül akartak állami egészségügyi ellátáshoz jutni, ezért cserébe pénzt adtak a férfinak. A terhelt a kérésekkel ismerős orvosait kereste meg azzal, hogy soron kívül fogadják a hozzá forduló embereket vagy más szabálytalanságokat kövessenek el az érdekükben - közölték.

Tekintettel a gyanúsítottal fennálló tartós kapcsolatukra, az orvosok tudták, hogy ezért cserébe ellenszolgáltatásban részesülnek majd. Miután a terhelt megbeszélte az orvossal az ellátás részleteit, erről tájékoztatta a hozzá fordulókat, és megmondta nekik, hogy mennyit fizessenek az orvosnak, illetőleg maga vette át tőlük a pénzt - vagy egyéb juttatást - amit részben vagy egészben továbbított az orvosnak vagy gyógyszerésznek - olvasható. Emellett 2024. június 13-án a férfi egy orvos ismerősének MOK tagsági igazolványát felhasználva vásárolt meg egy gépjárművet úgy, hogy arra egy vagyonkezelővel lízingszerződést kötött. Ez által az autó vételárból 12 százalék kedvezményt kapott - tájékoztattak.

A bűncselekmény-sorozatot a gyanúsított rövid idővel az ugyanilyen jellegű cselekmények miatti felfüggesztett börtönbüntetésre ítélése után, annak hatálya alatt követte el - szerepel a közleményben. Erre figyelemmel - szabadlábon hagyása esetén - nagy az esélye annak, hogy a férfi újabb, hasonló jellegű cselekményt követ el. Emellett a tanúk befolyásolásával megnehezítheti a bizonyítási eljárást. Minderre tekintettel az ügyészi indítvány szerint a terhelt letartóztatása indokolt - olvasható. A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottat és az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. október 5-ig - tájékoztattak. A döntést az ügyész és a gyanúsított tudomásul vette. Mivel a védő nem volt jelen, jogorvoslat benyújtására neki három munkanap áll a rendelkezésére, így a végzés nem végleges, de végrehajtható - szerepel a Budapest Környéki Törvényszék közleményében.