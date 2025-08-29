Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Hálapénz helyett: mit adhat orvosának a beteg? – Így tarthatók be a törvényi szabályok

Magyarországon törvény tiltja a hálapénz adását és elfogadását az egészségügyben. Mutatjuk, hogyan fejezhetik ki hálájukat legálisan a betegek.

2021. január elsején lépett hatályba az a törvénymódosítás, amelynek értelmében tilos hálapénzt adni, elfogadni és – akár csak ráutaló magatartással – kérni a hazai egészségügyi ellátásban. A hálapénz az új törvényi értelmezésben korrupciós bűncselekménynek, azon belül is vesztegetésnek minősül. A törvény megszegése esetén mind az egészségügyi dolgozók, mind a betegek vagy hozzátartozók akár végrehajtandó szabadságvesztéssel is sújthatók.

Milyen ajándékot fogadhat el az orvos?

Az egészségügyről szóló törvény meghagyott egy kiskaput, amely lehetővé teszi, hogy a betegek önszántukból kifejezhessék hálájukat az őket ellátó egészségügyi dolgozók felé. Nem tilos ugyanis az egészségügyi ellátást követően ajándékként olyan tárgyat adni az orvosnak, nővéreknek, amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5 százalékát. A minimálbér havi összege 2025-ben 290 800 forint, amelynek 5 százaléka 14 540 forint.

páciens ajándékot egy egy orvosnak
Hálapénzt már nem, de ajándékot még adhatnak a betegek orvosuknak. Fotó: Getty Images

Ez utóbbi tehát az az összeghatár, ameddig az egészségügyi dolgozók elfogadhatnak például édességet, kávét, teát vagy egyéb fogyasztási cikket, vagy például könyveket a páciensektől. Fontos, hogy ajándék egy alkalommal adható, kizárólag a kezelés után, illetve tartós kórházi kezelés esetén kéthavonta egyszer lehet törvényesen ajándékozni. Pénzt adni pedig semmilyen összegben nem szabad. Ugyancsak tilos továbbá gazdasági szolgáltatás keretében nyújtott vagy természetbeni ellenszolgáltatást felajánlani.

