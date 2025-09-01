Balesetveszélyes az ilyen napszemüveg - vezetéshez ne használd

A napsütésben sokan húznak napszemüveget a volán mögött, ami érthető és a biztonságos vezetéshez is hozzájárulhat. Nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen lencse van abban a napszemüvegben - írja a Baon.

A legújabb nemzetközi kutatások kimutatták, hogy bizonyos lencseszínek és túl sötét árnyalatok lassíthatják a reakcióidőt, sőt, a közlekedési jelzések felismerését is rontják. Napszemüvegben vezetni például veszélyes lehet, ha a lencse zöld árnyalatú – mert nehezebben észleljük a piros lámpát –, a vörösbarna szín mellett pedig a sárga jelzéseket látjuk kevésbé jól.

A nem jól megválasztott napszemüveg az autóbaleset veszélyét is növelheti. Fotó: Getty Images

Fényáteresztő képességük szerint a napszemüvegeket négy kategóriába sorolják: az 1-es kategória a legvilágosabb, mindössze 20-57% fényt szűr ki, míg a 4-es kategória a legsötétebb, amely 97% feletti fényszűrést biztosít. Az Alensa optikai szakértői szerint vezetéshez a 2-es vagy 3-as kategóriájú lencsék a legbiztonságosabbak. Ezek elegendő védelmet nyújtanak a napsütés ellen, miközben nem rontják a látásélességet és a reakcióidőt. A megfelelő napszemüvegnek emellett 100%-os UV-szűrést kell biztosítania, lehetőleg szürke vagy barna árnyalatban, amely nem torzítja a színeket. A polarizált lencsék előnye, hogy kiszűrik az útról vagy a szemből érkező járművekről visszaverődő vakító fényt.