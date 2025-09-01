Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +28°
Nincs front

Balesetveszélyes az ilyen napszemüveg - vezetéshez ne használd

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Nem mindegy, milyen lencséjű napszemüvegben vezetünk.

A napsütésben sokan húznak napszemüveget a volán mögött, ami érthető és a biztonságos vezetéshez is hozzájárulhat. Nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen lencse van abban a napszemüvegben - írja a Baon.

A legújabb nemzetközi kutatások kimutatták, hogy bizonyos lencseszínek és túl sötét árnyalatok lassíthatják a reakcióidőt, sőt, a közlekedési jelzések felismerését is rontják. Napszemüvegben vezetni például veszélyes lehet, ha a lencse zöld árnyalatú – mert nehezebben észleljük a piros lámpát –, a vörösbarna szín mellett pedig a sárga jelzéseket látjuk kevésbé jól.

Ez is érdekelhet

napszemüveg sofőr vezetés
A nem jól megválasztott napszemüveg az autóbaleset veszélyét is növelheti. Fotó: Getty Images

Fényáteresztő képességük szerint a napszemüvegeket négy kategóriába sorolják: az 1-es kategória a legvilágosabb, mindössze 20-57% fényt szűr ki, míg a 4-es kategória a legsötétebb, amely 97% feletti fényszűrést biztosít. Az Alensa optikai szakértői szerint vezetéshez a 2-es vagy 3-as kategóriájú lencsék a legbiztonságosabbak. Ezek elegendő védelmet nyújtanak a napsütés ellen, miközben nem rontják a látásélességet és a reakcióidőt. A megfelelő napszemüvegnek emellett 100%-os UV-szűrést kell biztosítania, lehetőleg szürke vagy barna árnyalatban, amely nem torzítja a színeket. A polarizált lencsék előnye, hogy kiszűrik az útról vagy a szemből érkező járművekről visszaverődő vakító fényt.

Kvíz: rájössz egyetlen állításból, melyik izomról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

szemüveg autóvezetés napszemüveg

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +15 °C

A gomolyfelhők feloszlását követően döntően derült, száraz időre számíthatunk. Hajnalra néhol párássá válhat a levegő, foltokban köd is kialakulhat. A nyugati tájakon helyenként élénk lökések kísérhetik a délies irányú szelet. Késő estére többnyire 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. A minimum-hőmérséklet 12, 18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz. Fronthatásra az előrejelzések szerint napközben nem kell számítani, így a frontérzékenyek tünetei sem erősödnek fel.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra