Az egrieket érdekli leginkább a koronavírus

A koronavírus terjedése január közepe óta a figyelem középpontjában van világszerte, a hírportálok címlapján hetek óta szinte csak a járvány terjedéséről szóló anyagokat találunk. Bár sokan már túlzónak találják ezt a szinte követhetetlen hírfolyamot, még mindig nagyon sok a kérdés a vírus terjedéséről és egészségügyi, sőt gazdasági hatásairól, így az emberek nagyon kíváncsiak a legfrissebb fejleményekre. A Google keresési találatai alapján megpróbáltuk feltérképezni, hogy melyik városokban a legnagyobb az érdeklődés a koronavírus iránt.

Maszkban és kesztyűben tálalnak dolgozók az egyik fővárosi önkiszolgáló étteremben.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Január elején még az influenza érdekelt minket

A Google adatai alapján a koronavírus kulcsszóra január 21-e után kezdtek el keresni Magyarországon. Ekkor a hazai híradásban még elsősorban kínai tüdőgyulladás-vírusként hivatkoztak a kórokozóra, amely afertőzésepicentrumának számító Vuhan mellett csak néhány nagyobb kínai városban (Sencsen, Peking) ütötte fel a fejét. Január első felében még jobban érdekelte az embereket a közelgő influenza, annak tünetei, illetve a kezelés módjai. A média érdeklődésének növekedésével párhuzamosan, január utolsó hetétől aztán a koronavírus szóra keresők aránya is jelentősen megugrott. Habár jó láthatóan utána is volt egy rövidebb időszak, amikor az influenza jobban érdekelte az embereket, február második felétől ismét a koronavírusra összpontosult minden figyelem. A lenti grafikonon is látszik a különbség, a számok egyébként nem a rákereséseket, hanem azok arányát jelzik az adott időszakban mért legmagasabb értékhez képest.

Az adatokat lebontva városonként is jelentős különbségeket figyelhetünk meg. Nem meglepő módon azokon a településeken a legnagyobb az érdeklődés, amelyekben az elmúlt hetekben felmerült a fertőzés terjedésének gyanúja. Régiós szinten Pest megye a legérdeklődőbb a koronavírusos hírek iránt, ami a magas népességszám és a helyi érintettségek miatt is érthető. Zala és Veszprém megye is nagyon aktívan keresgélt az elmúlt 90 napban.

A vidéki nagyvárosok közül a legtöbben Egerből és környékéről kerestek rá a koronavírus szóra, ahol két hete a helyi uszodát kellett bezárni és fertőtleníteni, mert a ZF-Eger férfi vízilabdacsapata Észak-Olaszországban, a koronavírus-járvány miatt karantén alá vont térség közvetlen közelében játszott. Nagyon kíváncsiak a járvánnyal kapcsolatos anyagokra a kaposváriak is, ahol nemrég szállítottak kórházba egy embert a betegség jellegzetes tüneteivel. A hatodik legtöbb keresés pedig Debrecenből érkezett a koronavírusra, ahol szintén azonosítottak egy beteget, illetve a helyi reptér dolgozóinak hibájáról is beszámolt a sajtó.

A déli határon lévő nagyvárosokban nagyobb a nyugalom, a pécsiek és a szegediek is viszonylag kis arányban érdeklődnek a vírus terjedésével kapcsolatos hírek iránt. Szintén az országos átlag alatti a keresési arány Sopronban, Tatabányán és Veszprémben is.

