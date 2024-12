Az FDA betilthat egy mesterségesen előállított vörös ételszínezéket

A „Red No. 3”, kőolajból készült szintetikus ételszínezékről szóló döntést a következő hetekben hozhatja meg az FDA (Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala - Food and Drug Administration - röviden FDA). – írja cikkében az NBC News.

Az ezzel kapcsolatos petíciót még 2022-ben nyújtották be, és azóta is vita tárgya, ám lehet, hogy hamarosan pont kerülhet az ügy végére. Ez az összetevő az italokban, gabonából készült termékekben és cukorkákban található leginkább.

"Az ünnepi szezon javában zajlik, amikor rengeteg süteményt esznek a családok, és ijesztő, hogy ez a vegyi anyag rejtve maradhat ezekben az ételekben, amelyeket mi és gyermekeink megeszünk" - írta Frank Pallone képviselő."Az élelmiszeripari vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy az általuk forgalmazott élelmiszerek biztonságosak legyenek, de leginkább csak azt, hogy termékeik megfeleljenek az FDA szabványainak. Ez azt jelenti, hogy több ezer olyan termék maradhat a piacon, amely tartalmazza ezt a vegyi anyagot."

Hazánkban a legtöbb esetben a kívánt szín eléréséhez gyümölcssűrítményt illetve gyümölcs- és növénykivonatot, például spenót, csalán, kurkuma, fekete bodza, sárgarépa sűrítményeket adnak a gumicukrokhoz. Fotó: Getty Images

Egy élelmiszer-adalékanyag (pl. az ételszínezék) csak akkor elfogadható, ha alkalmazása az élelmiszer eltarthatóságának vagy stabilitásának növelését vagy érzékszervi tulajdonságainak javítását szolgálja, feltéve, hogy az élelmiszer jellege, állaga vagy minősége nem változik a fogyasztót félrevezető módon, és színt ad az egyébként színtelen élelmiszereknek.

Élelmiszerszínezék minden olyan természetes vagy mesterséges anyagkeverék vagy készítmény, amely önmagában nem élelmiszer, és amelyet az élelmiszerek előállítása folyamán alkalmaznak a végtermék színének javítása és kialakítása céljából.

Minden színezék-adalékanyagot jóvá kell hagynia az FDA-nak, mielőtt az Egyesült Államokban értékesített élelmiszerekben használnák őket. 36 féle, FDA által jóváhagyott ételszínezék létezik, amelyek közül kilenc szintetikus színezék.

Az Egyesült Államokban az élelmiszerekben engedélyezett színezékek egy része vagy tiltott, vagy más országokban forgalmazás esetén figyelmeztető címke használatát kell alkalmazni. Az Európai Unió figyelmeztető címkehasználatot ír elő azokon a termékeken, amelyek három, az USA-ban jóváhagyott mesterséges élelmiszer-színezéket tartalmaznak:

Sárga No. 5 (tartrazin)

Red No. 40, más néven E129 vagy Allura Red AC.

Sárga No. 6, vagy E110.

Ezek az élelmiszer-színezékek valójában csak egy funkciót töltenek be az élelmiszerekben; hogy szépnek tűnjenek, így te és én meg akarjuk vásárolni. Ez csupán egy marketing eszköz -

- mondta Thomas Galligan, a Center for Science in the Public Interest élelmiszer-adalékanyagokkal és kiegészítőkkel foglalkozó vezető tudósa.

Mit mond a tudomány a mesterséges élelmiszer-színezékekről

Egyes szakértők és fogyasztói érdekképviseleti csoportok azzal érvelnek, elegendő bizonyíték van arra, hogy egyes színes adalékanyagok kárt okozhatnak az emberi szervezetben. Különösen a gyermekeknél tartanák indokoltnak a tilalmat, de az FDA fenntartja, hogy jóváhagyott mesterséges élelmiszer-színezékei biztonságosak, ha az ajánlásoknak megfelelően használják.

"A legaggasztóbb az, hogy rendkívül kevés kutatást végzünk, hogy megértsük ezeket az ártalmakat." - mondta Jerold Mande, a Harvard T.H. Chan School of Public Health táplálkozástudományi adjunktusa.

A mesterséges élelmiszer-színezékekről és az ADHD tüneteiről szóló tanulmányok 2012-es áttekintésében a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a mesterséges élelmiszer-színezékek nem az ADHD fő okai, de bizonyos esetekben jelentősen hozzájárulhatnak az állapot kialakulásához. „A legnagyobb különbség az Egyesült Államok és Európa között az, hogy ők már több mint 20 éve végzik a vegyi anyagok forgalomba hozatal utáni felülvizsgálatát. Az FDA-nak, bár van felhatalmazása a forgalomba hozatal utáni felülvizsgálatra, nincs törvényi felhatalmazása ezekre az esetekre.”