A hegesedést így előzhetjük meg

A sebgyógyulás fázisai

A sebek keletkezését követően a bőr azonnal önregenerálódási folyamatba kezd. A vérzés csillapodása után fehérvérvérsejteket juttat a kitágult ereken keresztül a sebbe, amik feladata, hogy kitisztítsák a sérülést, illetve eltávolítsák az elhalt bőrt és a kórokozókat. Ezt követően megkezdődik az új szövetek kialakítása, amelyek megakadályozhatják a seb kiszáradását és a sejtelhalást. A gyógyulás utolsó szakaszában, azaz a sebzáródás során azonban a bőr teljes regenerálódása nem tökéletes.

Hegesedési folyamat

Szinte mindannyiunk testén van valamilyen sebhely. Vajon normális a heg tartós visszamaradása? Vagy azt jelenti, hogy a seb nem megfelelően gyógyult, és küzdenünk kell ellene? Korábbi cikkünkből kiderül - kattintson ide!

Mivel a szervezet nem képes pontosan helyreállítani a sérült szöveteket, ezért helyette nagyobb mennyiségű kollagénnel pótolja és zárja össze a bőrt. A kialakuló hegben azonban nem lesz tökéletes a vérkeringés, ami gyakran rugalmatlanságot és egyenetlenségeket eredményez. Lehet kiálló, bemélyedő, ráadásul a színe is eltérhet az eredetitől. A hegesedési folyamat egyénenként is eltérő lehet: függ a sérülés keletkezésének helyétől, mélységétől és típusától, de számítanak a genetikai adottságok, az életkor és a bőr típusa, illetve pigmentációja is. Az, hogy a hegesedés halványan gyógyul, vagy mély - esetleg maradandó - sebhelyet hagy maga után, nagyban függ a sérülés ellátásától és a sebkezelés módjától is.

A hegesedés megelőzhető, ehhez viszont be kell tartani néhány sebkezelési szabályt. Fotó: Getty Images

Hegképződés ellen: nedves sebgyógyítás

Sokáig tévesen terjedt el, hogy a fedetlenül hagyott bőr hamarabb gyógyul, azonban ennek épp az ellenkezője igaz. A különböző horzsolt, vágott, zúzott éségési sérülésekis kétszer olyan gyorsan regenerálódnak nedves környezetben, mintha megkezdődne a - fedetlen sebeknél minden esetben kialakuló - varosodás. Bár a var befedi a bőrt, hogy helyreállítsa a mikroorganizmusokkal szembeni védőgátat, de ezzel nagyban lelassítja a gyógyulási folyamatot is, és jelentősen megnöveli a hegesedés veszélyét.

A megoldás a nedves sebgyógyítás, amelynek lényege a bőr optimális regenerálódásához biztosított környezet fenntartása az intenzívebb szövetképződés érdekében. Nedves sebgyógyulás esetén javul a sejtek anyagcseréje, vitamin- és egyéb és tápanyagokkal való ellátottsága, és gyorsul a sebtisztulás is. Ráadásul megfelelő környezetben a hőmérséklet is optimálisabb, ami szintén hozzájárul a sejtek osztódásához.

Intelligens hidrogélek

A seb megfelelő gyógyulásához tehát kellően nedves, savas, alacsony pH-értékű környezetre van szükség. Ennek megteremtéséhez érdemes intelligens hidrogéleket alkalmazni. Ezek nagy mennyiségű vizet tartalmaznak, amit szabályozottan képesek megkötni vagy a környezetükbe leadni. Hidratálással megakadályozzák a seb kiszáradását, ugyanakkor a nedvedző sebek felesleges nedvességét megkötik. A seb ideális nedvességtartalma megelőzi a varosodást és a bőr berepedezését, biztosítja a bőr optimális regenerálódását és megakadályozza a hegesedést.

Az intelligens hidrogélek védőréteget is képeznek a seben, így a felülfertőződés kockázatát is csökkentik. A sebek alapos megtisztítása után kíméletesen alkalmazhatóak, hiszen nincs csípő, irritáló hatásuk sem.

Fontos azonban az is, hogy mindig a seb nagyságának és formájának megfelelő, jó minőségű, minden oldalán tökéletesen záródó kötözőszert - például ragtapaszt - használjunk, aminek rendszeres cseréjére nagy figyelmet kell fordítani. Ha a kötszer sérül, piszkos lesz vagy átázik - a vizes kötszer nem egyenlő a nedves sebkezeléssel -, akkor azonnal cseréljük ki, hiszen megnő afertőzésveszélye, ami késlelteti a sebgyógyulási folyamatot és megnöveli a hegesedés esélyét.

