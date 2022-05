A felnőttek 59 százaléka és majdnem minden harmadik gyermek túlsúlyos vagy elhízott Európában – írta a Politico. A WHO Europe szerint a pandémia jelentősen rontott az elhízási arányokon, különösen a gyermekek és a tizenévesek körében. Sokaknak felborult az étkezési rendje a home office miatt: nem mindig tartottak ebédidőt, vagy épp elcsúsztatták azt, mert nem voltak ott a megszokott kollégák, akikkel ki tudtak járni éttermekbe.

Elhízás tekintetében a magyarok kifejezetten rosszul állnak a listán. Nálunk csak a horvátok elhízottabbak Európában, a csehek pedig velünk egy szinten állnak.

A jelentés szerint az ételkiszállítási alkalmazások is hozzájárulhattak az elhízás problémájához, mivel a mozgásszegény életmódot ösztönözhették. Az ételrendelő applikációk a pandémia idején váltak különösen népszerűvé, amikor a lakosság egyébként is otthon maradásra volt kényszerítve.

A magyaroknál csak a horvátok elhízottabbak Európában. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A WHO azt javasolja, hogy az éttermeknek a tápértékkel kapcsolatos információkat az alkalmazásokban is fel kellene tüntetni, és a felelősségre vonhatóság érdekében az ételkiszállító cégeket is élelmiszeripari vállalkozásnak kellene minősíteni. Emellett jelentős energiát kellene fektetni a szervezet szerint abba is, hogy tudatosítsák az emberekben, hogy a saját egészségükért érdemes egészségesebben étkezniük és sportolniuk.

Mint írják, az elhízás legalább 13 különböző ráktípussal hozható összefüggésbe, és valószínűleg évente legalább 200 ezer új rákos megbetegedés kialakulását okozza a régióban. Egyes országokban a következő évtizedekben az elhízás megelőzheti a dohányzást, mint a megelőzhető rákos megbetegedések vezető kockázati tényezőjét.