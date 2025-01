A hideg miatt sokkal több a beteg a traumatológián

A betegek leginkább végtagsérülésekkel, törésekkel vagy ficamokkal érkeznek a klinikára. Az idősebb korosztálynál a csontritkulás miatt azonban súlyosabb váll- vagy csípőtáji sérülések is előfordulhatnak. Éppen ezért ilyen időben csak az induljon útnak, akinek feltétlenül muszáj – figyelmeztet a felsőoktatási intézmény hétfői közleményében dr. Bodzay Tamás, a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Klinika igazgatója.

Ha fagyosak, csúszósak az utak, jelentősen megnő a traumatológiai ellátást igénylő sérülések száma. Fotó: Getty Images

„Összességében a szezonális ingadozás tíz-húsz százalék körüli a téli időszakban az év többi részéhez képest, vagyis átlagosan ennyivel több sérültet látunk el a klinikán a tavaszi, nyári, őszi időszakkal összehasonlítva. Ha azonban ónos eső miatt csúszóssá válnak az utak, lényegesen megnő az ellátásra szoruló sérültek száma, és a növekedés akár a negyven-ötven százalékot is elérheti” – mondja a szakember. Hozzáteszi, fiatalabbaknál zömében csukló- és bokatáji, illetve lábszársérülések fordulnak elő, míg időskorban inkább váll-, csukló- és csípőtájéki sérülések, továbbá szeméremcsonttörések.

Átlagosan száz páciensből tíz-tizenkettő szorul kórházi kezelésre, a többiek járóbetegként elláthatók, illetve a törések gipszeléssel rögzíthetők. Fontos tudni, hogy alsó végtagi sebesüléseknél, akár gipszrögzítés történik, akár műtéti ellátásra szorul a beteg, véralvadásgátló kezelés is szükségessé válik. A közlekedési balesetek száma is megnő ilyenkor: ezek ugyanakkor nagy energiájú erőbehatás következtében történnek, éppen ezért életveszélyes sérüléskombinációkat is okozhatnak.

Bodzay doktor az alábbiakat tanácsolja, ha csúszósak az utak.