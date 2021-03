10 lépés: így kell ellátni a sebeket!

Egy kis vér jót tesz. A vérzés segít megtisztulni a sebeknek, azért, ha egy kis vér kiserken az nem gond. A legtöbb kisebb vágás, horzsolás némileg vérzik, de csökkentheti ezt, ha egy kis szövet-, vagy papírdarabot nyomunk rá. Ha a géz átitatódott vérrel ne távolítsuk el, hanem tegyünk rá újat. Ez azért fontos, mert a géz eltávolításával felszakíthatjuk a sebet, újból elindítva a vérzést.

Örök jegyek a testen Vajon nyomtalanul elmulasztható-e valamennyipattanásvagy sem? És mi marad a kiütéses betegségek után - seb vagy sima bőr? Megelőzhető-e a "lyukacsos", heges bőr, és csupán a helyes kezelést mulasztotta el a hegek viselője? A hegek típusai, okai, megelőzése és kezelése, kattintson!

Vágások, sebek, horzsolások h i r d e t é s

Egy vágásnál az első lépés, hogymegtisztítsuk a sebet. Ezt követően távolítsuk el egy alkohollal sterilizált csipesszel a sebben maradt szennyeződést. A seb környékét tisztítsuk meg szappanos vízzel - ne használjunk irritáló szappant, jódot, alkoholt, hidrogén-peroxidot, csak tiszta vizet.Az antibiotikumos kenőcs nem csak arra jó, hogy nedvesen tartsuk a sebet, hanem arra is, hogy csökkentsük a fertőzésveszély t. Ha alkalmazunk ilyen kenőcsöt, akkor nagyon vékony rétegben vigyük fel a sebre. Gondoljunk arra is, hogy az ilyen krémek kiütéseket okozhatnak. Bőrkiütés esetén ne alkalmazzuk az antibiotikumos krémet.Ha a sebet korábban betakartuk gézzel, akkor be kell kötni. A fedetlen varr felszakadhat, az újból megnyílt seb elfertőződhet. Ha biztosra akarunk menni, tegyünk a sebre ragtapaszt , amit naponta cserélünk, így távol tarthatjuk a baktériumokat.. Ha viszkető, égő érzést tapasztalunk a kötés alatt, akkor lehetséges, hogy allergiásak vagyunk az abban lévő ragasztóra, kötszerre. Ha túl érzékeny a bőrünk, használjunk steril gézt vagy ragasztó nélküli kötést Amikor egy seb, vágás viszket és úgy érezzük, hogy folyamatosan csak kaparásznánk, a testünk akkor kezdi gyógyítani a sebet. Ilyenkor a fehérvérsejtek megtámadják a fertőzést okozó baktériumokat. A vérlemezkék és a vörösvértestek vérrögöt képeznek és varasodást alakítanak ki, de nem szabad nagyon vakargatni a varasodást.. Sütés, főzés közben gyakoriak a kisebb égési sérülések . Ezek egyik kezelési formája, ha hideg víz alá tartjuk az égett területet vagy hideg ruhát nyomunk rá. Ezt követően mossuk le a sebet szappanos vízzel és töröljük le finoman egy ruhával. Ha hólyag képződik, azt ne bántsuk, mert védi a bőrt és elősegíti a gyógyulást.A műtétek után maradó sebek kezelése hasonló a sima sebekéhez. A kötést naponta kell cserélni a seben és pár napig víztől is védeni kell., hogy kövessük az orvos utasításait. Ha bármilyen vérzést, bőrirritációt tapasztalunk, azonnal keressük fel az orvosunkat.Ha bőrpirosodást, duzzanatot, a seb kiterjedését, sárgás folyadékot, fokozott érzékenységet észlelünk, netán lázunk is, akkor lehetséges, hogy elfertőződött a seb. További tünetek lehetnek a duzzad nyirokcsomók a nyakon, hónaljon vagy ágyéki részen. Emellett jelentkezhet láz, hidegrázás is. Az alábbi tünetek észlelésekor fel kell keresni egy orvost.