Tyúkszemed van? Ez a 4 otthoni módszer segíthet tőle megszabadulni

Nemes-Mozer Mária
Nemes-Mozer Mária

Amilyen pici, olyan kellemetlen, sőt fájdalmas is lehet, van azonban néhány jól bevált trükk, amivel száműzhető.

tyúkszem maximum egy centiméteres, legtöbbször borsóméretű, kitüremkedő, sárgás színű szarumegvastagodás, mely leggyakrabban a lábujjakon, a talpon vagy annak szélén jelenik meg. A tyúkszem közepén sűrű, kemény mag található, amely mélyen benyomódva a bőrbe fájdalmat okozhat járás közben. Könnyen összetéveszthető a HPV-vírus okozta szemölccsel, de nagy különbség közöttük, hogy míg a tyúkszem csak terhelésnek vagy dörzsölésnek kitett felületen jelenik meg, addig szemölcs bárhol előfordulhat. Megkülönböztethetők egyébként úgy is, hogy a szemölcs két ujj között összenyomva, a tyúkszem pedig felülről nyomva érzékeny. Míg a szemölcs kezelése bőrgyógyász feladata, a tyúkszemet legtöbb esetben otthon is meg tudjuk szüntetni, lássuk a Mayo Clinic tanácsait!

Nő vizsgálgatja a talpát.
A tyúkszem leggyakrabban a talpon üti fel a fejét. Fotó: Getty Images

Így mulaszd el otthon a tyúkszemet

  • Áztasd naponta 15–20 percet langyos vízben! Ez segíti a bőr felpuhulását, így könnyebb eltávolítani a megvastagodott réteget.
  • Használj habkövet! Az áztatás után óvatosan dörzsöld le a megpuhult bőrt habkővel, de kerüld az erőteljes súrolást! Mártsd a habkövet meleg vízbe, majd óvatosan reszeld vele az érintett területet! Fontos azonban, hogy egy-egy alkalommal ne távolíts el túl sok bőrt, az ugyanis vérzést okozhat, illetve fertőzéshez vezethet.
  • Segíthet a patikában kapható speciális tyúkszemtapasz, ecsetelő vagy krém is, ezek ugyanis fellazítják a bőrkeményedést. Fontos viszont, hogy minden esetben olvasd el a kezelési útmutatót, ezeket a készítményeket ugyanis általában nem ajánlják cukorbetegeknek, rossz vérkeringéssel rendelkezőknek, illetve érzékeny bőrűeknek.
  • Viselj kényelmes cipőt és zokni is legyen a lábadon legalább addig, amíg a tyúkszem el nem múlik! Nemegyszer a megfelelő cipőre való váltás meg is oldja a problémát: ha megszűnik a kiváltó ok, a tyúkszem akár magától is elmúlhat.

Előzd meg a kiújulást!

A kiváltó okokat kell megszüntetni, ezért mindenképp

  • olyan cipőt és zoknit válassz, amely pontosan illeszkedik a lábadra, és se nem túl bő, se nem túl szoros! Lehetőleg vásárolj a nap második felében, ilyenkor ugyanis a lábad enyhén duzzadtabb! 
  • vágd le rendszeresen a lábkörmeidet! Ha ugyanis ezt nem teszed meg, akkor a körmeid a cipőhöz nyomhatják a lábujjaidat, ez pedig idővel tyúkszem kialakulásához vezethet.
  • tartsd tisztán a lábad! Mosd meg minden nap szappannal és megfelelő erősségű körömkefével!
  • hidratálj! Rendszeresen használj lábkrémet a kiszáradás és a súrlódás megelőzése érdekében! Az urea (karbamid) hatóanyagú lábkrémek segíthetnek a bőr puhításában és a tyúkszem megelőzésben.

A legtöbb tyúkszem és bőrkeményedés fokozatosan elmúlik, amint a súrlódás vagy nyomás megszűnik. Ha azonban a fenti tanácsok ellenére sem enyhül a probléma, fordulj bőrgyógyászhoz!

